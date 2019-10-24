banner255
banner69
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
8 0
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
14 0
 
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
240 0
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
17 0
16 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
459 0
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
22 0
banner82

'Resepsiyon' gitti 'kabul töreni' geldi

banner27

Resmi bayramlar yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelikteki "resepsiyon" ifadesi yerine "kabul töreni" ifadesi getirildi.

'Resepsiyon' gitti 'kabul töreni' geldi
banner267

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı için kullanılan "resepsiyon" ifadesi "kabul töreni" ifadesiyle değiştirildi.

Yönetmelikteki değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir" ifadesi, "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir" haline getirildi.

Öte yandan, yönetmeliğin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasının "Başkent dışında Cumhuriyet Bayramı törenleri" başlıklı (b) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir" ifadesi yerine, "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir" ifadesi getirildi.

Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi "Zafer Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.", (b) bendinin (6) numaralı alt bendi de "Zafer Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir" şeklinde değiştirildi

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.