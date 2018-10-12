Rahip Brunson serbest

Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı da kaldırılan Brunson, yattığı süre gözönüne alınarak serbest bırakıldı

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışı yasağı da kaldırıldı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde kurulan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlayan duruşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de izledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier (ortada)

Brunson, mahkeme salonunda sanık bölümüne alınırken eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da kendilerine ayrılan bölüme geçti.

Davayı izleyenler arasında New York Hristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin de bulundu.

Brunson'ın eşi Norine Brunson (solda)

TANIKLAR DİNLENDİ

İzmir'de 4. kez hakim karşısına çıkan ABD'li rahip Brunson'ın kimlik tespitinin yapılmasıyla duruşma başladı. Tanık olarak ifade veren Büşra Fatma Ün, tekerlekli sandalye milli takımında tenisçi olduğunu, daha önceden tanımadığı Brunson hakkındaki suçlamaları bilmediğini, eski milli takım menajeri Diana Fowler'ın Brunson'ın kilisesine gittiğine ilişkin bilgisi bulunduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının, "Doktor olan John Fowler'ın terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye'den yaralı olarak geldiği ve bunları tedavi etmesinin ardından Suriye'ye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında bilgi sahibi misiniz?" sorusu üzerine Büşra Fatma Ün, "Böyle bir iddiayı ilk defa burada duydum" yanıtını verdi.



Bunun üzerine söz verilen Brunson, PKK ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve hiçbir PKK mensubuyla da tanışmadığını ileri sürdü.



DURUŞMADA YÜZLEŞME



Mahkeme başkanı, önceki duruşmada tanık olarak beyan veren Levent Kalkan'ın, "2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bazı FETÖ mensuplarının Konak'taki bir evde barındırıldığını Yılmaz Demircan'dan duydum" ifadesinin ardından Levent Kalkan ile Yılmaz Demircan'ı duruşmada yüzleştirdi.



Tanık Yılmaz Demircan, "O evde sadece Koreliler kalıyordu. Levent Kalkan'a, FETÖ'cülerle ilgili hiçbir şey söylemedim. FETÖ'cüleri hiç görmedim" dedi.



''İFADEM YANLIŞ ANLAŞILDI''



Bunun üzerine soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirten Levent Kalkan, "Daha önceki ifademde Yılmaz Demircan'ın bunu söylediğine ilişkin bir şey demedim. Önceki ifademde, Yılmaz Demircan'ın evinin o eve yakın olmasından bu kişinin mahkemeden dinlenilmesini istemiştim" şeklinde konuştu.