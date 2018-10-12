banner107
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
35 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
51 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
75 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
37 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
121 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
345 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
279 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
105 0
banner82
banner147

Rahip Brunson serbest

banner27

Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı da kaldırılan Brunson, yattığı süre gözönüne alınarak serbest bırakıldı

Rahip Brunson serbest
banner192

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışı yasağı da kaldırıldı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde kurulan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlayan duruşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de izledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier (ortada)

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier (ortada)

Brunson, mahkeme salonunda sanık bölümüne alınırken eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da kendilerine ayrılan bölüme geçti.

Davayı izleyenler arasında New York Hristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin de bulundu.

Brunson'ın eşi Norine Brunson (solda)

Brunson'ın eşi Norine Brunson (solda)

TANIKLAR DİNLENDİ

İzmir'de 4. kez hakim karşısına çıkan ABD'li rahip Brunson'ın kimlik tespitinin yapılmasıyla duruşma başladı. Tanık olarak ifade veren Büşra Fatma Ün, tekerlekli sandalye milli takımında tenisçi olduğunu, daha önceden tanımadığı Brunson hakkındaki suçlamaları bilmediğini, eski milli takım menajeri Diana Fowler'ın Brunson'ın kilisesine gittiğine ilişkin bilgisi bulunduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının, "Doktor olan John Fowler'ın terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye'den yaralı olarak geldiği ve bunları tedavi etmesinin ardından Suriye'ye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında bilgi sahibi misiniz?" sorusu üzerine Büşra Fatma Ün, "Böyle bir iddiayı ilk defa burada duydum" yanıtını verdi.

Bunun üzerine söz verilen Brunson, PKK ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve hiçbir PKK mensubuyla da tanışmadığını ileri sürdü.

DURUŞMADA YÜZLEŞME

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada tanık olarak beyan veren Levent Kalkan'ın, "2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bazı FETÖ mensuplarının Konak'taki bir evde barındırıldığını Yılmaz Demircan'dan duydum" ifadesinin ardından Levent Kalkan ile Yılmaz Demircan'ı duruşmada yüzleştirdi.

Tanık Yılmaz Demircan, "O evde sadece Koreliler kalıyordu. Levent Kalkan'a, FETÖ'cülerle ilgili hiçbir şey söylemedim. FETÖ'cüleri hiç görmedim" dedi.

''İFADEM YANLIŞ ANLAŞILDI''

Bunun üzerine soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirten Levent Kalkan, "Daha önceki ifademde Yılmaz Demircan'ın bunu söylediğine ilişkin bir şey demedim. Önceki ifademde, Yılmaz Demircan'ın evinin o eve yakın olmasından bu kişinin mahkemeden dinlenilmesini istemiştim" şeklinde konuştu.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.