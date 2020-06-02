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Prof.Dr. Ateş Kara, koronavirüsün bitiş tarihiyle ilgili tarih verdi

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Ateş Kara, Türkiye’de koronavirüsün ne zaman bitebileceğine ilişkin öngörülerini söyledi. Kara, kurallara uyulduğu takdirde Ağustos ayında koronavirüsün bitebileceğini öne sürdü

Prof.Dr. Ateş Kara, koronavirüsün bitiş tarihiyle ilgili tarih verdi

CNN Türk yayınına katılan Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Ateş Kara, Türkiye’de kurallara uyulması halinde Ağustos ayında koronavirüs vakalarının sonlanacağını söyledi.

Türkiye’de koronavirüsü aktif olarak taşıyan kişi sayısının 14-16 bin civarında olduğunu öne süren Prof. Kara, semptomları hafif seyrettiği için hastaneye başvurmayanlarla birlikte bu sayının 20 bini bulabileceğini söyledi.

Prof. Kara, uçakla seyahatin güvenli olduğunu belirtti.

Çocukların maske kullanmaması konusunda uyarılarda bulunan Prof. Kara, yüz siperliği kullanılmasını önerdi.

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