Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan, kritik koronavirüs uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye normalleşme sürecine hazırlanıyorken kritik uyarılarda bulundu. Ceyhan, Japonya’yı örnek gösterip, OHAL ilan etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekerek “Çok dikkatli olalım” uyarısı yaptı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süredir tartışılan normalleşme sürecinin ilk adımları açıklandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise “En önemli şey salgının ortasına bile gelmedik. Henüz bir şeyi halletmiş değiliz” uyarısında bulundu.

Yeni Şafak’tan Aybike Eroğlu imzalı habere göre, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’nin ‘salgın kontrol noktası’nı geride bıraktığını ve bu nokta iyileşen hasta sayısının günlük vaka sayısını geçmesiyle sağlandığını söyledi.

“TEKRAR BAŞA DÖNERİZ”

“Şimdi salgın kontrol bölgesindeyiz. Bulunduğumuz evrede, normalleşmeye geçme, tedbirlerin yavaş yavaş ortadan kaldırılması gibi planlar yapılabilir. Fakat hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde uzun bir yol var, tedbiri elden bırakmamak şart” diyen Ceyhan özetle şunları kaydetti:

“Rahat bir havaya girersek tekrar vaka artışlarıyla karşılaşabiliriz. Dünyada bu noktaya ulaşıp, tedbirleri azaltmaya başlayan Japonya ve Singapur gibi ülkelerde yeniden vaka artışı yaşandı. Japonya OHAL ilan etmek zorunda kaldı. Biz bu noktada bir hata yaparsak tekrar en başa döneriz. O yüzden çok dikkatli, yavaş yavaş bir adım atıp virüsün tepkisini ölçüp, daha sonra diğer adımı atacak şekilde hareket etmek gerekiyor.

En önemli şey salgının ortasına bile gelmedik. Henüz bir şeyi halletmiş değiliz. Gevşeyip bu iş nasılsa halloluyor gibi bir düşünceye kapılırsak tüm çabalar boşa gider, en başa dönebiliriz. Onun için hazır bu kadar şey başarılmışken, ipin ucunu kaçırmadan dikkatli bir şekilde tedbirlere uymaya devam edelim.”