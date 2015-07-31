Pozantıda Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 2 şehit

Saat 02.35de bir grup PKKlı, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırdı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmada 2 polis memuru olay yerinde şehit olurken,...

Saat 02.35de bir grup PKKlı, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırdı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmada 2 polis memuru olay yerinde şehit olurken, emniyet binasının bahçesine farklı noktalardan girmeye çalışan 2 PKKlı da öldürüldü.





Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKKlı ise gecenin karanlığından yararlanarak kaçtı. Teröristlerin yakalanması için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğünden de bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Teröristlerin üzerinden 2 kaleşnikof ile 1 tabanca ve 3 el bombası çıktı. Ancak birinin üzerinde bomba saptanınca bomba imha uzmanları da istendi.





Olay Yeri İnceleme Ekipleri ile birlikte Emniyet Müdürlüğünün giriş kapısı merdivenlerinde öldürülen teröristin üzerindeki bomba uzun uğraşlar sonrası etkisiz hale getirildi.





İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek çatışma hakkında bilgi alıp, inceleme yaptı. Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, çatışmada 2 polis memurunun şehit olduğunu söyledi.



Akif ÖZDEMİR-Fatih KARAÇALI/POZANTI/DHA