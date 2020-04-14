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Plazma tedavisinde yüzleri güldüren gelişme

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Antalya'da corona virüsü hastalığını yenen 27 yaşındaki Çağlar Çolak'ın, plazma bağışında bulunduğu 78 yaşındaki hastanın corona virüsü testi negatife döndü .Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme" dedi

Plazma tedavisinde yüzleri güldüren gelişme

Antalya’da yaşayan 2 çocuk babası Çağlar Çolak, 26 Mart’ta baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. Yapılan iğnenin ardından evine gönderilen Çolak, şikayetlerinin artması üzerine 2 gün sonra başka bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan corona testi pozitif çıktı.

2 gün hastane tutulan Çolak, 14 günlük karantina süresini evinde geçirdi. Karantinanın ardından yapılan testi negatif çıkan Çolak, corona virüsüne karşı geliştirilen immün plazma yönteminde kullanılması için 10 Nisan günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne giderek, plazma bağışında bulundu.

TEST SONUCU NEGATİFE DÖNDÜ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Çağlar Çolak’tan alınan ‘konvelesan plazma’nın aktarıldığı yoğun bakımdaki kadın hastanın corona virüsü test sonucunun, negatife döndüğünü açıkladı. Prof. Dr. Aydınlı, “Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kronik rahatsızlıkları da düzelecektir. Hastamızın tedavisi sürüyor” dedi.

Plazma tedavisinin önerilen yöntemlerden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydınlı, Sağlık Bakanlığı’nın onayından sonra plazma tedavisine başladıklarını kaydetti

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