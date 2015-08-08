Güncel Haberleri  PKKya ağır darbe! haberi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandilde terör örgütü PKKya yönelik düzenlenen hava harekatında 6 günde 390 teröristin öldürüldüğü ortaya çıktı. Saldırılar sırasında PKKya ait...

AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatında şimdiye kadar 390 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta, örgütün bir sözde tabur komutanı ile 4 büyük grup lideri de öldürüldü. Operasyonda 150'si ağır, 400'ün üzerinde terörist yaralanırken, terör örgütüne ait yüklü miktarda uyuşturucu ve paranın bulunduğu bir sığınak imha edildi. Terör örgütünün, uyuşturucu ve paranın kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu 10 teröristi infaz ettiği öğrenildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatında şu ana kadar 390 terörist etkisiz hale getirildi, 400 terörist yaralandı. Hava harekatında örgütün yönetici kadrolarında bulunan teröristlerden bazıları da öldürülürken örgüte ait yüklü miktarda uyuşturucu ve paranın bulunduğu bir sığınak imha edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1 Ağustos'ta bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesindeki kamplarına düzenlediği hava harekatında örgüte büyük zarar verildi.

Bokriskan bölgesindeki terör örgütünün barınma alanına düzenlenen hava harekatında örgütün sözde "Şehit Dilan" tabur komutanı Şerevan Fatuvan kod adlı terörist ile örgütün 4 büyük grup lideri etkisiz hale getirildi. Söz konusu harekatta 30 terörist yaralandı.

- Terör örgütünün Zergele Kampı

Zergele Kampı'na yönelik hava harekatında ise örgütün kadın grubu "Şervan" sorumlusu "Gülten" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Hava harekatının Enze'deki barınma alanındaki bölümünde ise terör örgütüne ait karargah olarak kullanılan binalar vuruldu. Harekatta 25-30 kadın terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere ait hedeflere yönelik hava harekatında dün itibarıyla 390 terörist etkisiz hale getirildi, 150'si ağır olmak üzere 400'ün üzerinde terörist yaralandı.

- Uyuşturucu ve parayı korumaya çalıştılar

Öte yandan, teröristler hava harekatının başlaması üzerine Bokriskan köyü bölgesindeki bir sığınakta muhafaza ettikleri örgüte ait para ve uyuşturucuyu daha güvenli olacağı gerekçesiyle Zergele bölgesindeki bir eve taşıdı.

Hava harekatı nedeniyle çıkan yangında söz konusu evde hasar oluştu. Teröristlerin uyuşturucu ve parayı kurtarmak için harcadığı yoğun çabaya rağmen uyuşturucunun tamamının imha edildiğinin, paranın ise çok az bir miktarının evden çıkarıldığı öğrenildi. Yaşanan maddi kaybın bölücü terör örgütünün üst düzey yöneticilerinde moral bozukluğu ve öfkeye neden olduğu belirtildi.

Bu olaydan sorumlu tutulan 10'a yakın terörist örgüt tarafından hemen infaz edilirken, olayın ortaya çıkmaması için Zergele bölgesinde yoğun çaba harcanıldığı öğrenildi.