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PKK'ya 5. dalga operasyon gerçekleşti.

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PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına hafta sonu düzenlenen büyük operasyona katılan Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı "Yarasa" filo (161. Filo) bu sabah geçici konuşlandıkları İncirlik Üssü'nden...

PKK'ya 5. dalga operasyon gerçekleşti.
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PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına hafta sonu düzenlenen büyük operasyona katılan Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı "Yarasa" filo (161. Filo) bu sabah geçici konuşlandıkları İncirlik Üssü'nden ana karargahlarına geri dönerken, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ndeki "Pars" filonun (181. Filo) ise PKK'nın yurtiçindeki mevzilerini hedef aldıkları öğrenildi.
 
Askeri kaynakların doğruladığı operasyon dört F-16 ile yapıldı. Operasyon sabah saat 8.30 sıralarında başladı ve öğlene kadar sürdü. Bu operasyonda Hakkari ve Şırnak kırsalındaki PKK kampları vuruldu. (Hürriyet)
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