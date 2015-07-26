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PKKnın üst düzey yöneticisi yakalandı

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Şanlıurfada terör örgütü PKKya yönelik operasyonda polis lojmanlarına ait krokiler ele geçirildi. AAnın haberine göre terör örgütü PKKnın

PKKnın üst düzey yöneticisi yakalandı
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Şanlıurfada terör örgütü PKKya yönelik operasyonda polis lojmanlarına ait krokiler ele geçirildi.

AAnın haberine göre terör örgütü PKKnın  üst düzey yöneticilerinden Abdülhamit Anın Suruçta olduğu bilgisi alan İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

 Ekipler Abdülhamit Ayı ve yakın korumalığını yapan Hakan K. ve Emin  Gyi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve üst aramasında ise kentteki polis  lojmanlarına ait krokiler, örgütsel doküman ve silah ele geçirildiği iddia edildi. Zanlıların  Ceylanpınar ilçesinde 7 ayrı eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddia ediliyor.
Abdulhamit Anın örgüt içi iletişiminin teknik takibe  yakalanmaması için telefon görüşmesi yerine yüz yüze iletişime geçtiği belirtiliyor.

 AA

 

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