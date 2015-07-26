PKKnın üst düzey yöneticisi yakalandı

Şanlıurfada terör örgütü PKKya yönelik operasyonda polis lojmanlarına ait krokiler ele geçirildi. AAnın haberine göre terör örgütü PKKnın

Şanlıurfada terör örgütü PKKya yönelik operasyonda polis lojmanlarına ait krokiler ele geçirildi.



AAnın haberine göre terör örgütü PKKnın üst düzey yöneticilerinden Abdülhamit Anın Suruçta olduğu bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.



Ekipler Abdülhamit Ayı ve yakın korumalığını yapan Hakan K. ve Emin Gyi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve üst aramasında ise kentteki polis lojmanlarına ait krokiler, örgütsel doküman ve silah ele geçirildiği iddia edildi. Zanlıların Ceylanpınar ilçesinde 7 ayrı eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddia ediliyor.

Abdulhamit Anın örgüt içi iletişiminin teknik takibe yakalanmaması için telefon görüşmesi yerine yüz yüze iletişime geçtiği belirtiliyor.



AA



