PKK'nın beş gizli silah deposu vuruldu

Hava operasyonunda ABD'nin PYD'ye verdiği silahlar ve üst düzey yöneticilerin bulunduğu depoların vurulduğu belirtiliyor.

Ardı ardına yapılan hava operasyonlarında PKKnın beş gizli silah deposu vuruldu. Bazı örgüt yöneticileri, Türkiyenin bu depoları bilmediğini düşünerek buraya saklanmıştı. Bu isimlerin operasyonlarda silahlarla birlikte havaya uçtuğu öğrenildi. Bir kaynak operasyonları beklemiyorlardı. Örgütün beli kırıldı dedi.



ABD SİLAHLARI VARDI



PKKnın kimsenin bilmediğini düşündüğü beş gizli silah deposunda, ABDnin PYDye verdiği silahlar bulunuyordu. ABD, DAEŞ ile PYDnin Kobanideki çatışması sırasında PYDye havadan 24 ton silah ve mühimmat yardımı yapmıştı. Bu yardım içerisinde ağır makineli tüfek, antitank mayın, keskin nişancı tüfekleri, roketatar, doçka gibi ağır silah ve mühimmat bulunuyordu. PKK, bu silahların bir kısmını PYDden aldı, Kuzey Iraka geçirerek ilerideki saldırılarda kullanmak üzere gizli depolarında sakladı. Hava operasyonlarında bu silahların da vurulduğu ve yok edildiği belirtildi.



KUZEY IRAKA 30 UÇAKLA OPERASYON



Şırnakta dün biri subay 3 askerin şehit edilmesinin ardından, PKK terör örgütünün Kuzey Iraktaki kamplarına 7. hava operasyonu düzenlendi. Diyarbakırdan kalkan 30 savaş uçağı saat 14.00ten itibaren terör yuvalarını hedef aldı. F-16 ve F-4/2020 tipi uçaklar; Kandil, Hınari, Gare, Zap ve Metina bölgelerinde, PKKya ait sığınak, mağara, barınak, lojistik tesis ve depolar tam isabetle tahrip edildi. PKKya büyük darbe vuran uçaklar saat 16.30da üslerine geri döndü.



FIRTINALAR VURDU

Irak sınırındaki Hakkrinin Şemdinli ilçesine bağlı sınır birliklerinde konuşlu topçu bataryaları 40 kilometre menzili olan cehennem topu diye tabir edilen paletli fırtına ve çekici obüslerle PKKnın daha önceden belirlenmiş hedefleri top atışlarıyla vuruldu. Şemdinlide bulunan 34üncü Hudut Tugayına bağlı Tekeli 1inci İç Piyade Taburu Irak ve İran üçgenindeki PKKnın Hınere ve Hakurk kamplarında belirlenen hedeflere top atışları yapıldı. Derececik 2inci Motorlu Piyade Taburuna bağlı topçu bataryası ise, Balkaya, Mamreş ve Kanireşte bulunan hedeflere top atışı yaptığı bildirildi. Öte yandan, bölgede 4 gündür Diyarbakır 8inci Ana Jet Üssünden havalanan uçaklar havadan hedeflere bombardıman yaparken, İnsansın Hava Uçağı ise PKKya verilen zayiatı ve örgüt üyelerinin hareketliliğini tespit etmek için keşif uçuşu yaptı.

Kaynak : Sabah