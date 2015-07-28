PKKlılar askeri araç ve alaya saldırdı

İlk olay saat 21.00 sıralarında Vanın Çaldıran İlçesi ile Ağrının Doğubeyazıt İlçesi arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan askeri zırhlı araca, PKKlılar tarafından uzun namlulu silahlarla...

İlk olay saat 21.00 sıralarında Vanın Çaldıran İlçesi ile Ağrının Doğubeyazıt İlçesi arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan askeri zırhlı araca, PKKlılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan bir asker yaralandı. Saldırı üzerine bölgeye çok sayıda takviye kuvvet sevk edilirken yaralı asker, ambulansla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.



ALAYA TACİZ ATEŞİ



Öte yandan Vanın Erciş İlçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Tugay Caddesi Solakan mevkiinde bulunan 108inci Topçu Alay Komutanlığına, saat 21.30 sıralarında PKKlılar tarafından taciz ateşi açıldı. Nizamiye ve nöbet kulübesine yapılan taciz ateşine askerler anında karşılık verince PKKlılar karanlıktan yararlanarak dağlık bölgeye kaçtı. Kaçan PKKlıların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.