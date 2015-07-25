PKKdan flash açıklama

PKKya yakın haber kaynaklarının geçtiği bilgiye göre PKKnın askeri örgütlenmesi HPG hava bombardımanları ile lgili açıklama yaparak ateşkesin anlamı kalmadığını açıkladı.İşte yapılan o açıklama; Halk Savunma Merkez komutanlığımızca...

PKKya yakın haber kaynaklarının geçtiği bilgiye göre PKKnın askeri örgütlenmesi HPG hava bombardımanları ile lgili açıklama yaparak ateşkesin anlamı kalmadığını açıkladı.İşte yapılan o açıklama; Halk Savunma Merkez komutanlığımızca ateşkesin TC devleti ve ordusu tarafından tek taraflı bitirildiği daha önce açıklanmıştı. 24 Temmuz gecesi saat 23.00 sularında Türk ordusuna ait çok sayıda savaş uçağı medya savunma alanlarımızda başta Behdinan bölgesi olmak üzere yoğun bir bombırdımana başlamıştır.

Yapılan yoğun bombardıman devam ederken 25 Temmuz gece yarısı 01.00den itibarende Kandil ve Hakurk alanlarına da yoğun bir bombardıman başlamıştır. Yapılan bu yoğun hava bombardımanlarıyla da ateşkesin bir anlamı kalmamıştır. Gerçekleşen yoğun bombardımanların sonucları ve bu saldırının detayları en kısa zamanda kamuoyuna açıklanacaktır.