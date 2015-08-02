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PKK,2 ton bomba yüklü traktörle intihar saldırısı düzenledi.

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Doğubayazıt'a 15 kilometre uzaklıkta Iğdır karayolu kenarında bulunan Karabulak Jandarma karakol binasına bugün saat 03.00'te 2 ton bomba yüklü traktörle yapılan intihar saldırısı düzenlendi. Ağrı Valiliği, saldırıda...

PKK,2 ton bomba yüklü traktörle intihar saldırısı düzenledi.
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Doğubayazıt'a 15 kilometre uzaklıkta Iğdır karayolu kenarında bulunan Karabulak Jandarma karakol binasına bugün saat 03.00'te 2 ton bomba yüklü traktörle yapılan intihar saldırısı düzenlendi. Ağrı Valiliği, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, 24'ünün de yaralandığını açıkladı. Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. PKK'lılar, takviye kuvvet ile sağlık ekiplerinin karakola ulaşmasını engellemek için de karayoluna pusu kurdu. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"2 Ağustos 2015 günü saat 03.00 sıralarında İlimiz Doğubayazıt İlçesine 15 kilometre mesafede bulunan, Iğdır yolu üzerindeki Karabulak Jandarma Karakoluna terör örgütü PKK mensupları tarafından 2 ton bomba yüklü traktörle yapılan intihar saldırısında 2 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 24 güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." 
 
İntihar saldırısını düzenleyen teröristin kimliğinin tespit edilmesine çalışılıyor.
 
8 ASKERİN DURUMU AĞIR
 
Yaralı askerlerden durumu ağır olan 8 asker, helikopterlerle Erzurum’a getirildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine iniş yapan helikopterdeki yaralı askerler, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
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