PKK ya karşı 4üncü hava operasyonu başladı

Diyarbakırdaki 8. Ana Jet Üssünden havalanan F-16ların hedefinde Kuzey Iraktaki PKK kamplarının bulunduğu belirtildi. Askeri kaynaklar bu operasyona katılan uçakların daha önceki operasyonlardan çok daha az sayıda olduğunu söylediler.
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