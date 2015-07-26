PKK ya karşı 4üncü hava operasyonu başladı

Diyarbakırdaki 8. Ana Jet Üssünden havalanan F-16ların hedefinde Kuzey Iraktaki PKK kamplarının bulunduğu belirtildi. Askeri kaynaklar bu operasyona katılan uçakların daha önceki operasyonlardan çok daha az sayıda...

Diyarbakırdaki 8. Ana Jet Üssünden havalanan F-16ların hedefinde Kuzey Iraktaki PKK kamplarının bulunduğu belirtildi. Askeri kaynaklar bu operasyona katılan uçakların daha önceki operasyonlardan çok daha az sayıda olduğunu söylediler.