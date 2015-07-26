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PKK ya karşı 4üncü hava operasyonu başladı

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Diyarbakırdaki 8. Ana Jet Üssünden havalanan F-16ların hedefinde Kuzey Iraktaki PKK kamplarının bulunduğu belirtildi. Askeri kaynaklar bu operasyona katılan uçakların daha önceki operasyonlardan çok daha az sayıda...

PKK ya karşı 4üncü hava operasyonu başladı
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Diyarbakırdaki 8. Ana Jet Üssünden havalanan F-16ların hedefinde Kuzey Iraktaki PKK kamplarının bulunduğu belirtildi. Askeri kaynaklar bu operasyona katılan uçakların daha önceki operasyonlardan çok daha az sayıda olduğunu söylediler.

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