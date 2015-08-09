PKK'ya çok ağır darbe! 390 terörist öldürüldü

TSK'nın PKK'ya ait hedeflere yönelik hava harekatında şu ana kadar 390 terörist etkisiz hale getirildi, 400 terörist yaralandı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irakın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatında şu ana kadar 390 terörist etkisiz hale getirildi, 400 terörist yaralandı. Hava harekatında örgütün yönetici kadrolarında bulunan teröristlerden bazıları da öldürülürken örgüte ait yüklü miktarda uyuşturucu ve paranın bulunduğu bir sığınak imha edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1 Ağustosta bölücü terör örgütünün Irakın kuzeyinde Kandil bölgesindeki kamplarına düzenlediği hava harekatında örgüte büyük zarar verildi.

Bokriskan bölgesindeki terör örgütünün barınma alanına düzenlenen hava harekatında örgütün sözde Şehit Dilan tabur komutanı Şerevan Fatuvan kod adlı terörist ile örgütün 4 büyük grup lideri etkisiz hale getirildi. Söz konusu harekatta 30 terörist yaralandı.

- Terör örgütünün Zergele Kampı

Zergele Kampına yönelik hava harekatında ise örgütün kadın grubu Şervan sorumlusu Gülten kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 20nin üzerinde bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Hava harekatının Enzedeki barınma alanındaki bölümünde ise terör örgütüne ait karargah olarak kullanılan binalar vuruldu. Harekatta 25-30 kadın terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere ait hedeflere yönelik hava harekatında dün itibarıyla 390 terörist etkisiz hale getirildi, 150si ağır olmak üzere 400ün üzerinde terörist yaralandı.