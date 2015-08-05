PKK saldırısında yaralanan çocuk HDPli Buldanın yakını çıktı

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 7nci Hudut Alay Komutanlığına bağlı Dağlıca Tabur Komutanlığına, Terör örgütü PKK mensupları tarafından ağır makineli tüfek ve havan topuyla saldırı düzenlendi. Tabur komutanlığında...

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 7nci Hudut Alay Komutanlığına bağlı Dağlıca Tabur Komutanlığına, Terör örgütü PKK mensupları tarafından ağır makineli tüfek ve havan topuyla saldırı düzenlendi.

Tabur komutanlığında herhangi bir zayiatın oluşmadığı saldırıda, havan topunun Dağlıca köyündeki bir evin yakınına düşmesi sonucu, evlerinin önünde oynayan ve bacağına şarapnel parçası isabet eden 6 yaşındaki N. Buldan yaralandı.

Pervin Buldanın yakını Dağlıca Tabur Komutanlığına teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda, bacağına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralanan 6 yaşındaki N. Buldanın, HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldanın, 1994te öldürülen eşi Savaş Buldanın amcasının torunu olduğu öğrenildi.

Savaş Buldan, Düzcenin Yığılca ilçesinde 4 Haziran 1994 tarihinde Hacı Karay ve Adnan Yıldırım ile ölü bulunmuştu.

Bacağına şarapnel parçası isabet eden ve ilk müdahalesi askerler tarafından yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

AA