HDP Eş Genel Bşkanı Selahattin Demirtaş Vanda yaptığı konuşmada, PKKya ve Hükümete seslendi ve PKK derhal elini tetikten çekmeli, tahkim edilmiş ateşkese uyacağını ilan etmeli. Hükümet bir an evvel diyalog için hazır olduğunu beyan...

HDP Eş Genel Bşkanı Selahattin Demirtaş Vanda yaptığı konuşmada, PKKya ve Hükümete seslendi ve PKK derhal elini tetikten çekmeli, tahkim edilmiş ateşkese uyacağını ilan etmeli. Hükümet bir an evvel diyalog için hazır olduğunu beyan etmelidir. dedi.

Haberin Videosu Demirtaştan silahları derhal bırakın açıklamasıstartFlvPlayer_PostaV2(divFlvPlayer34060,34060,201508,34060-344206.jpg,1, 0,Selahattin Demirtaş açıklama yaptı);



İşte Demirtaşın sözlerinden satır başları:



Barış Mitingi için gittiği Vanda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, silahların karşılıklı susması ve müzakereye başlanması için çalışılması gerektiğini belirtti. Demirtaş HDP olarak müzakerelerin yürütülmesini savunuyoruz dedi ve şöyle devam etti:

Bugün çağrı yapıyoruz, iki tarafa da çağrı yapıyoruz. PKK derhal elini tetikten çekmeli, tahkim edilmiş karşılıklı ateşkese uyacağını ilan etmelidir. Hükümet derhal askeri operasyon seçeneğini, güvenlik seçeneğini bir kenara bırakmalı ve müzakere, görüşme, diyalog için hazır olduğunu ilan etmeli, ifade etmelidir. Bütün toplumun en güçlü beklentisi budur.



PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİZ



Vanda Musa Anter Parkında yapılan mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş barışta ısrarcı olduklarını söyledi. Barışın el ele vererek başarılacağını belirten Demirtaş, 7 Haziranda kardeşlik, barış adına büyük bir zafer kazandıklarını söyledi. Demirtaş,7 Haziranda hangi zorluklarla seçim kampanyası yürüttüğümüzü unutmadık. Seçim kampanyası boyunca anayasayı ihlal ettiler. Seçim adaletini çiğnediler, YSK kararlarını çiğnediler. Devletin Cumhurbaşkanlığı imkanlarıyla bize karşı seçim kampanyası yürüttüler. Her türlü saldırılarla partimizi itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bununla yetinmediler, binalarımızı havaya uçurdular. 176 yerde parti binalarımıza saldırdılar. Diyarbakırda büyük bir katliam girişimi yaptılar ve kardeşlerimizi yaraladılar. Biz bu provokasyonlara gelmeyeceğiz dedik ve çıktık kardeşlik mesajlar verdik. HDP savaş istiyor, savaşı kışkırtıyor diyenlere sesleniyorum. Benim arkadaşlarım gözümün önünde parçalanmış cenazeleri miting alanından götürüldü. Ben o görüntüleri bağrıma bastım çıkıp kardeşlik mesajları verdim. Aynı görüntü sizin başınıza gelse ülkeyi savaş alanına çevirirdiniz dedi.



BİZDEN ÖCALANI KANDIRMAMIZI İSTEDİLER



HDPnin yüzde 13 oy almasının ardından hükümetin ülkeyi savaş alanına çevirdiğine dikkat çeken Demirtaş, Bundan sonra sürecin filmini çekerler dediler. Dolmabahçedeki masayı bunlar devirmediler mi? Taraflar yoktur, Kürt sorunu bitmiştir diyen kim? Ülkenin Cumhurbaşkanı. Bundan sonra görüşme olmayacak, kimse İmralıya gitmeyecek diyen kim? Utanmadan sıkılmadan biri çıkmış HDPliler Öcalanı aldattılar, o nedenle heyet gitmeyecek diyor. İmralı tutanakları yok mu? Uzun süreden beri görüşmeler şeffaf olmalı diyoruz. Şimdi çağrı yapıyorum İmralıda ne konuşmuşuz, tartışmışız resmi devlet tutanaklarından açıklayalım. Bunun gizlisi saklısı olmaz. Tutanaklara güvenmiyorsanız heyetle İmralıya gitsinler orada tartışsınlar bakalım, kim kimi kandırmış. Bu geçici hükümet ve geçici başbakan ve sarayın sahibi, HDPye öfkeliler. Bizden sayın Öcalanı kandırmamızı istediler. Dürüst davrandık diye bu kadar öfkelendiler. Barışa dürüst yaklaşırsan, ulaşırsın dedik. Sizler halk olarak bütün bu olanların bir iktidar savdasından kaynaklandığını görüyorsanız bunu durdurmak kolaydır dedi.



HDPNİN İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜNDEN KORKTULAR



HDP Türkiyenin tamamının gönlünde taht kurduğunu belirten Demirtaş,HDP etrafında dayanışma mesajları Türkiyenin her yerinden geliyor. HDP iktidara doğru yürüyüşünden korktukları için bir savaş başlattılar. Bu kanı HDPnin üzerine sıçratmaya çalışıyorlar. Bugün askerimizin ve YPJlinin ailesini ziyarete gittim. İkisi de bizim evladımız. Bütün gençlerin kanını HDPnin üzerine sıçratmaya çalışanlar. Siz boğazınıza kadar değil alnınıza kadar kana bulanmışsınız. O kadar heyecanlılar ki bu günlerde onlara yakın gazeteciler utanmadan sıkılmadan itiraf ediyorlar. Oylarımız arttı, ama tam değil. Yeni cenazeler yetmiyor biraz daha gençlerin tabutlarda taşınma görüntülerine ihtiyaçları varmış. Savaştan beslenenler, günlerdir HDP olarak çağrı yaparken sessiz kalanlardır. Silahlar sussun diyorlar ama son terörist kalana kadar devam edeceğiz diyorlar diye konuştu.



POLİSİN, ASKERİN, GERİLLANIN ANNESİNİN ELİ YÜREĞİNDE



Bölgede yaşanan olaylardan dolayı annelerin ellerinin yüreklerinde olduğunu da belirten Demirtaş, Bizim ne hakkımız var onlara bu acıları çektirmeye. Hepsi gece uykusuz. Çünkü üniforması ne olursa olsun hepsi ana baba evladı. Siyasetçilerin bunlar üzerinden kendi koltuklarını düşünmesi alçaklığın en büyüğüdür. Koltuklarınız, makamınız mevkiniz batsın ama tek bir insan ölmesin. Bilsek bu ülkeye barış gelecek, çözüm olacak biz seçime bile girmeyiz. Bizim için barış özgürlük daha önemlidir. Biz sizin gibi koltukları uğruna haysiyetlerini pazarlayanlardan değiliz. Koltukları uğruna halkın geleceğini felakete sürükleyecek kadar ucuz siyaset yapacak parti değiliz. Halkımız için kurulmuş bir partiyiz. Milletvekilimiz olur, olmaz fark etmez. Bu mücadele halkın içinde başladı. Suriyede çılgın hükümet halkın itirazlarına bombalarla cevap verdi. 5 gün sonra Halepte, Şamda Humusda her yerde iç savaş başlamış, Suriye yaşanamayacak topraklara dönüştü. Zannediyorlar ki bu durumda birileri kazanıyor. Ama bütün ülke kaybeder. Bu nedenle silahlar susmalı. İmralıda kurulan müzakere masası halkın barış umududur dedi.



DEMİRTAŞTAN ERKEN SEÇİM SİNYALİ



Barışa inanan herkesimin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Demirtaş, Herkes bulunduğu yerden savaş istemiyoruz biz size savaş yaptırmayacağız derse, iki günde bu ülkeye barış gelir. Bu çocuklarımızın ölümünü durdururuz. Barışa dair asla umudunuzu yitirmeyin. Bu savaş bir gün son bulacak. Ne kadar barışta ısrarcı olursak o kadar gençlerimizi ölümden kurtaracağız. Savaşın kimseye hayrının olmadığını bütün herkese göstereceğiz. İl il mahalle dolayacağız ve her yerde barışın kıymetini anlatacağız. Bu bir kaç gün çok kıymetli. Sürece sahip çıkacağız. Birilerinin koltuk sevdasına heba etmeyeceğiz. Ülke tehdit altındaymış gibi davranıyorlar. Vatan hepimizin vatanıdır. Ülkemiz, vatanımız tehdit altında olursa biz göğsümüzü gere gere mücadele etmeye hazırız. Ülkemizi korumaya hazırız. Ama saray savunmasını vatan savunması diye bize yutturmasınlar. Onların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bir an önce ateşkes müzakere koşullarına dönüşmesi için barışı haykırmalıyız. Provoke etmeye çalışacaklar. Sizler inatla sabırla boyun bükmeden kendinizi ezdirmeden asla onurunuzu çiğnetmeden dik duruşu barındıran barış savunucusu olacaksınız. Böyle olursak bunlara savaş yaptırmayacağız. HDPnin rüzgarıyla erken seçimde bunlardan kurtulacağız dedi.



BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU



Konuşmaların ardından Demirtaş ve beraberindekiler barış güvercini uçurdu. Demirtaş, miting sonrası iş adamları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.