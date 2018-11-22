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“Petrol firmaları ayağını denk alsın”

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Doğu Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin “Büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir” dedi

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“Petrol firmaları ayağını denk alsın”
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Doğu Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin bir açıklama geldi.
Yıldırım, "Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney'in anlaşması gerekiyor" dedi.
"Bu, bir kırılma noktasıdır" ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir" diye konuştu.
TBMM Başkanı şöyle devam etti:
"Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir."

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