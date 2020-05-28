Pek Çok İlden Bildirilen “Gök Taşı” Düştü İddiası

Türkiye dün gece olağan dışı bir haberle sarsıldı. Pek çok ilden "gök taşı düştü" ihbarı yapıldı.

Bugüne dek pek çok gök taşı ve meteor yağmuru gözlemlendi. Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelere verilen genel isim. Ancak dün gece Türkiye’de olağan dışı bir olay yaşandı. Trabzon, Artvin, Erzurum, Sivas ve Bingöl başta olmak üzere pek çok ilden “gök taşı düştü” ihbarları yapıldı. Gök taşı düştü iddiasını destekleyen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Konuyla ilgili olarak yapılan ilk açıklamada beklenen bir gök taşı yağmuru olduğu bilgisi verildi. Ancak detaylar henüz paylaşılmadı. Peki gerçekten gök taşı düştü mü? Ayrıntılara birlikte bakalım.

Dün saat 20.30’da gökyüzünde şiddetli bir patlama meydana geldi ve gök gürültüsüne benzer bir ses duyuldu

Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde pek çok ilden gözlemlenen bu doğa olayı paniğe sebep oldu

Evlerinin camlarından bakan vatandaşların bazıları gökyüzünde yoğun bir ışık gördüğünü belirtti. Olayın ardından ise birçok ilden “gök taşı düştü” ihbarı yapıldı. Trabzon, Artvin, Erzurum, Sivas ve Bingöl başta olmak üzere birçok ildeki vatandaşlar ihbarda bulundu

Güvenlik birimleri ise; “Henüz gök taşı düşen bir yer tespit edilemedi” açıklamasında bulundular. Olayla ilgili videolar sosyal medyada yayılırken Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan;



Doç. Dr. Ozan Ünalan; “Görgü tanıklarının ifadeleri, videolar ve resimlere bakıldığında ışık hüzmesinin tipik bir meteor olayı olduğunu görülüyor. Bir meteor vakası görüldü ülkemizde, özellikle Doğu illerde, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz tarafından görüldü diye raporlar geliyor. Bu bir meteor olayı görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoğun bir ışık hüzmesi 3 dakika ardından gelen patlamayla beraber görülmüş, bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz.” dedi.

Prof. Dr. Ünalan; meteorun denize ya da Gürcistan’da düşmüş olabileceğini belirterek şunları söyledi;



“İlk belirlemelere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Erzurum tarafından gelip Artvin tarafına devam ediyor ve Batum açıklarında denize düşme ihtimali çok yüksek veya en kötü ihtimalle biraz daha farklı değerlendirirsek Gürcistan tarafına da düşmüş olabilir. Tipik bir meteor olayı. Erzurum’a yakın bir yerden bahsediyoruz. Bir tepede büyük bir parlama görüyorlar. Erzurum’dan Artvin’e doğru gittiği görülüyor, Artvin tarafından da yüksek ihtimalle Soçi tarafına ya da Gürcistan tarafına doğru düşüyor. İlk belirlemelerimize göre denize de düşmüş olabilir diye düşünüyoruz. Arkasından da 2-3 dakika içinde de patlama sesi geliyor o da tipiktir. Hatta görgü tanıklarına sordum ‘ufak bir yer sarsıntısı oldu mu’ diye çünkü bu yer sarsıntısı da normaldir beklenen bir şey ama meteorun şiddetine büyüklüğüne göre ve yapısına göre de değişiyor. Küçük bir depremi tetikleyebiliyor. Olay bu şekilde gelişiyor.”

Ünsalan, NASA ile temas halinde olduklarını ellerindeki video görüntülerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Peki meteor ile gök taşının farkı ne?

Dünya’nın atmosferine giren gök taşlarına meteor deniyor. Atmosfere giren meteorlar genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde oluyor



Atmosfere giren meteorların yanması ise bir ışık patlamasına sebep olabiliyor.