Patlamadan önce pis pis sırıtıyormuş

Suruçta canlı bomba saldırısı sonrası yaralanan Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu (SGDF) yöneticisi İlke Başak Baydar, fotoğraflarının medyada yayınlanmasından sonra bir arkadaşlarının canlı bombayı hatırladığını belirterek,...

Suruçta canlı bomba saldırısı sonrası yaralanan Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu (SGDF) yöneticisi İlke Başak Baydar, fotoğraflarının medyada yayınlanmasından sonra bir arkadaşlarının canlı bombayı hatırladığını belirterek, Patlama anından önce bir ateşleme ve ardından bir ses duyduk. O sırada onun yakınında olan halen yaralı olan bir arkadaşımız, dönüp o zaman görmüş. Pis pis sırıtan, patlamaya hazır bir şekilde duran katil IŞİDliyi görüyor dedi.

SGDF, Suruçta 20 Temmuz Pazartesi günü canlı bomba saldırısı sonucu 31 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından yaşananları değerlendirmek için, Beyoğlu Cezayir Restoranda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya olay sırasında yaralanan SGDF yöneticisi İlke Başak Baydar, Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Gülhan Kaya, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İstanbul İl Başkanı Çiçek Otlu, Beksav Kültür Merkezi Başkanı Kenan Ağbulut, saldırıyı kınamak için Kadıköyde yapılan eylemde gözaltına alınan ve polis tarafından darp edilerek yaralandığı iddia edilen SGDF üyesi Özgür Bedel katıldı.





ACILIYIZ, ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ AMA ŞAŞKIN DEĞİLİZ



Basın açıklamasını okuyan İlke Başak Baydar, acılı, üzgün ve öfkeli olduklarını belirterek, Bizlere Kobani için sevinmeyin, oraları nasıl inşa edeceksiniz diyerek fetva veren AKP hükümetinin ta kendisiydi. Ve çok iyi biliyorlardı ki bizler Kobaniye geçebilseydik, Kobani üzerindeki tecrit yerle bir edilmiş olacaktı. İşte bu yüzden bizleri katliamla karşı karşıya bıraktılar dedi.



SURUÇ KATLİAMI BİR SAVAŞ İLANININ BAŞLANGICI OLMUŞTUR



Saldırıyı, seçimleri kaybeden AKP hükümetinin başta Kürt halkından olmak üzere tüm muhaliflerden intikam almak üzere İŞİD eliyle gerçekleştirildiğini iddia eden Baydar, Suruç katliamı bir savaş ilanının başlangıcı olmuştur. 31 gencin ölümsüzleşen bedeni AKP hükümetinin intikam ve kanla beslenen politikalarının göstergesi olmuştur diye konuştu.



DOSYADAKİ GİZLİLİK KARARI KALDIRILMALIDIR



Yaşananların ardından soruşturma süreciyle ilgili taleplerini sıralayan Baydar şunları söyledi: Katliamın sorumluları derhal bulunmalı ve yargılanmalıdır. Dosyadaki gizlilik kararı bir an önce kaldırılmalıdır. SGDF üyelerine dönük polis takipleri ve telefon tacizleri durdurulmalıdır. Bizlerin parçası olduğu HDPye ve vekillerimize dönük saldırgan söylemlere son verilmelidir.



PATLAMADAN 15-20 DAKİKA ÖNCE MOTORLU BİRİNİN, İÇERİDEKİNE İŞARET VERDİĞİ GÖZLEMİ VAR



Baydar bir gazetecinin, Bombacının fotoğrafı yayınlandı. Fotoğraftaki kişiyi gördüler mi, tanıdalar mı? Aranızda farklı biri olarak dikkat çekti mi? sorusuna, Patlama öncesinde bizim araçlarımızda böyle biri kesinlikle yoktu. Bu olayda bazı arkadaşlarımızın patlama anına dönük bazı gözlemleri olmuş. Ancak ben kişisel olarak böyle birini hiç görmedim. Ama patlama anından önce bir ateşleme ve ardından bir ses duyduk. O sırada onun yakınında olan halen yaralı olan bir arkadaşımız, dönüp o zaman görmüş. Pis pis sırıtan, patlamaya hazır bir şekilde duran katil IŞİDliyi görüyor. Hastanede yaralı arkadaşlarımızın söyledikleri bazı şeyler var. Patlamadan 15-20 dakika kadar önce 20li yaşlarda sakallı, motorlu birinin kültür merkezinin önünden geçtiği bu sırada motoruna gaz vererek içeridekine işaret verdiği bir gözlem var. Bu da muhtemelen olayla bağlantılı birinin olaydan hemen öncesinde oradaki kişiyle işaretleştiğini açığa çıkarıyor diye cevapladı.





19 YARALI TEDAVİ GÖRÜYOR, MERT CÖMERTİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR



Ezilenlerin Hukük Bürosu Avukatı Gülhan Kaya ise olayın hukuki boyutunu anlattıktan sonra yaralılarla ilgili bilgi verdi. Kaya şunları söyledi: Hastane kayıtlarına göre 150nin üzerinde yaralımız vardı. Bugün itibariyle hastanelerde tedavisine devam edilen yaralı sayımız 19dur. Bunlardan 7si İstanbulda, 5i Şanlıurfada yatarken, Malatya, Diyarbakır, Ankara, Samsun, Gaziantep, Hakkari ve Kocaelide birer arkadaşımız tedavi görüyor. Bunlardan Mert Cömertin hayati tehlikesi devam ediyor. Kendisi uyutuluyor. Şu an istediğimiz tek şey bu yaralı arkadaşlarımızın bir an önce iyileşmesidir.

Özkan ARSLAN-Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)



