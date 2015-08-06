Emekliye ayrılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel görevine 10 gün erken veda edecek.

Orgeneral Hulusi Akarın Genelkurmay Başkanı olduğu yeni komuta kademesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Devir teslimin 30 Ağustostan önce gerçekleştirilmesi bekleniyor. Org. Özelin Genelkurmay Başkanlığı görevini devredeceği Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akara, kararghtaki çalışmalarına bir an önce başlamasına zaman kazandırmak için erken veda edeceği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), kararlarını imzaladı ve TSKnın yeni komuta kademesi netleşti.



32 general ve amiral bir üst rütbeye; 50 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.



Özel halefine zaman kazandırdı



Yüksek Askeri ŞÃ»ra ile emekliye ayrılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, selefine görevi erken devredecek. Görev süresi 30 Ağustosta dolacak Genelkurmay Başkanı Özel, 10 gün erken veda edecek.



Org. Özelin Genelkurmay Başkanlığı görevini devredeceği Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akara, kararghtaki çalışmalarına bir an önce başlamasına zaman kazandırmak için erken veda edeceği belirtildi.



Bu arada diğer atamalardaki devir teslim törenleri de peyderpey 30 Ağustosa kadar yapılacak, yeni görevlerine atananlar bu tarihten itibaren resmi olarak göreve başlamış olacak.

Kaynak : Habertürk