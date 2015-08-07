Politika Haberleri  Ortak çağrı: İyi niyet gösterip serbest bıraksınlar haberi Diyarbakırın Lice ilçesinde PKKlı teröristler tarafından iki gün arayla kaçırılan polis memurları Vedat Kaya ve Sedat Yabalaktan henüz bir haber alınamadı....

Politika Haberleri  Ortak çağrı: İyi niyet gösterip serbest bıraksınlar haberi

PKKlı teröristler tarafından Diyarbakırın Lice ilçesinde kaçırılan polis memurları Vedat Kaya ve Sedat Yabalakın ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Polis memurlarından bugüne kadar haber alamayan yakınlarının umutları sönmüş değil. Ortak çağrı ise, “PKK iyi niyetini göstersin, polisleri serbest bıraksın” PKKnın elinde tutuğu polis memurları Vedat Kaya ve Sedat Yabalaktan haber alınamaması PKKnın daha önce de kaçırdığı kamu görevlilerini uzun süre rehin tutup, ‘açılım sürecinde pazarlık konusu yapmasını akıllara getirdi. Vedat Kayanın ağabeyi Asaf Kaya,”Kardeşimi koz olarak kullanacakları belli. Bunu her zaman yapıyorlar. Hiçbir irtibata geçemedik, bir sesini duysak veya haber alsak içimiz ferahlayacak” dedi. Kardeşine kavuşmak istediklerini dile getiren ağabey Asaf Kaya, “PKK silahları bırakmalı. Böyle adam kaçırarak olmaz, çözüm şekli değildir. ‘Ateşkes diyorlarsa iyi niyetlerini göstermeleri, bir adım atmaları lazım” diye konuştu. Eşi ve çocuklarının gözü önünde kaçırılan polis memuru Sedat Yabalakın annesi Dursun Yabalak ise , “Ben çocuğumun sağ salim teslim edilmesini istiyorum. İnsafa gelsinler, yapmasınlar, milletin çocuğunu kaçırmasınlar dedi. Anne: Biz de Kürtüz Kendilerinin de Kürt olduğunu söyleyen anne Dursun Yabalak terör örgütünün can yakmakla bir kazanç elde edemeyeceğini dile getirdi. Polis memuru Vedat Kaya, 25 Temmuz, Sedat Yabalak ise 27 Temmuzda Diyarbakırın Lice ilçesi yakınlarında PKKlı teröristler tarafından kaçırılmıştı.

Diyarbakırın Lice ilçesinde PKKlı teröristler tarafından iki gün arayla kaçırılan polis memurları Vedat Kaya ve Sedat Yabalaktan henüz bir haber alınamadı. Her iki polis memurunun evinde endişeli ve meraklı bekleyiş sürüyor.