banner255
banner69
GG'de 9 imza birden
GG'de 9 imza birden
181 0
Yollarımız böyle tedbirsizliği kaldırmaz
Yollarımız böyle tedbirsizliği kaldırmaz
22 0
 
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
137 0
95 0
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
492 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
202 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
187 0
banner374

Ordu'da bir ağacın gövdesinden 17 ağaç

banner27

Ordu'da ladin ormanları içinde devrilen bir ağacın gövdesinde filizlenerek büyüyen 17 ağaç büyük ilgi topluyor. 300 yıllık olduğu tahmin edilen ağaç valilik tarafından koruma altına alındı.

Ordu'da bir ağacın gövdesinden 17 ağaç

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir ağacın gövdesinden 17 ağaç yetişti.

İlçeye bağlı Çambaşı Yaylası, Kale Boynu Obası'ndaki ormanlık alanda 2 yıl önce gezintiye çıkan gönüllü turizm elçisi Serdar Şimşek, devrilmiş ladin ağacının gövdesi üzerinde filizlenen, 17 ağacın büyüdüğünü fark etti. Şimşek, ağacın koruma altına alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

Valiliğin konu ile ilgili yaptıkları çalışma ve incelemeler sonucu eşine nadir rastlanan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ladin ağacını, koruma altına aldı.

VALİ GÜLER: TARİHİ ANIT AĞAÇ OLARAK TESCİLLENECEK

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler de, ağacın 'tarihi anıt ağacı' olması için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvurunun yapıldığını, yapılacak çalışmanın ardından ağacın tescilleneceğini söyledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.