“Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolardaki artış konusunda "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var" dedi

“Hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece geç saatlerde geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşerilerine seslendi.

Ülkede ekonomideki dalgalanmalar ve dolardaki artış konusunda mesajlar veren Erdoğan, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var Allah'ımız var" dedi.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde gösterdikleri oy oranıyla rekor kıran Karadeniz illeri Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da yapacağı teşekkür ziyareti kapsamında, önceki gece saat 23.40 sıralarında Trabzon Havalimanı'na geldi.

Kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlara seslenen Erdoğan, ana-baba ocağında olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

ABD ile yaşanan gerginlik, ekonomideki dalgalanmalar ve dolardaki artış konusunda mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Hiç bunlara kulak asmayın. Şunu unutmayın onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, şimdi neyiz? Daha iyi olacağız. Sizlere sabırlar ve gayretler diliyorum. Çok çalışıp, çok koşacağız ve 2023'e çok farklı gireceğiz" diye konuştu.

Öte yandan dün Cumhuriyet Caddesi'nde "Bayburt Buluşması" programında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki dalgalanmalara ilişkin, "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin" dedi.

Yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısı yapan Erdoğan, yarın sel felaketinden zarar gören Ordu'ya gideceğini söyledi.

Döviz kurundaki hareketliliği değerlendiren Erdoğan, "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır. Bugün değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

“Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Her türlü tehdit, baskı senaryo bize vız gelir. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi biliyor.

Bir gün iki gün sıkıntımız olabilir bunlar aşılır. Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar.

Konu Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp tavizler verdirmeye gelince iş değişir kusura bakmasınlar. Bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz olamaz. Tanktan, uçaktan, toptan, kurşundan korkmayan bu millet bu tarz tehditlerden mi korkacak? Böyle düşünenler bu milleti hiç tanımamış demektir. Türkiye'nin makro ekonomide ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntısı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz.

Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarımız var. Döviz kurlarına ve faizlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobisine sesleniyorum boşuna heveslenmeyin. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak hedeflerimize yürüdüğümüz yolda dönemsel araçlar olabilir. Nitekim şimdiden İran'dan Rusya'ya Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar farklı alternatiflerde önemli yol kat etmiş durumdayız.

Türkiye ile yol yürüyen herkes mutlaka kazanır. Küçük hesapların peşine düşenler ise emin olun yarın çok pişman olacaklardır. Milletimize de çok önemli görevler düşüyor. TBMM'nin bombalarla bombalanması neyse, ülkemizin kur sarmalı ile kuşatılması da odur. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap daha çok çalışarak, istihdamı, ihracatı artırarak daha çok çalışmak olacaktır.

Darbecilere karşı demokrasi nöbetlerine çıkıp yolları meydanları doldurduğumuz gibi şimdi de çalışmak için iş yerlerimizi atölyelerimizi fabrikalarımızı dolduralım. Türkiye'yi içine hapsedilmeye çalışılan cendereden çıkarmanın yolu kenara çekilmek değil ileri atılmaktır. Gelin hep birlikte ileri atılalım. Daha ileriye. Bu oyunu hep beraber bozalım. Gelin bu duvarı hep beraber yıkalım. Kimse zannetmesin ki bu tekerlek tümsekte kalacak.

Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz”