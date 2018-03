Ömer Çelik açıklama yaptı

CHP Sözcüsü Haluk Koçtan sonra koalisyon görüşmelerinde AK Parti heyetine başkanlık yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakanlıkta açıklama yaptı. Çelik, Perşembe yada Cuma günü, her ikisinin programına uygun bir biçimde...

CHP Sözcüsü Haluk Koçtan sonra koalisyon görüşmelerinde AK Parti heyetine başkanlık yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakanlıkta açıklama yaptı. Çelik, Perşembe yada Cuma günü, her ikisinin programına uygun bir biçimde bu görüşmenin devamı niteliğinde ama şu yada bu yönde bir nihai değerlendirmeye varmak üzere tekrar bir araya gelecekler dedi. Çelik şöyle devam etti:



Bugün Bakanlar Kuruluna sunum yaptık. CHP ile yürüttüğümüz istikşafi görüşmelerin hükümet politikalarına ilişkin bölümleri ile ilgili bir tasnif yapmıştık. Böylece MYKmızdan sonra Bakanlar Kuruluna da bilgi vermiş olduk. Bugün ilk defa istikşafi görüşmelerinin ardından liderler bir araya geldiler. Yemekli bir görüşme oldu. Türkiyeyi hükümetsiz bırakmama sorumluluğu içerisinde her iki genel başkan çeşitli değerlendirmede bulundular. Geniş bir yelpaze var, Türkiyeyi hükümetsiz bırakmama konusunda. Farklı değerlendirmeler olabilir, bunların hepsi gündeme geldi. İki genel başkan bunları paylaştılar. Uzlaşılan konular, anlaşılmayan konularda iki genel başkan görüşlerini ifade ettiler. Gelinen noktada bugün itibariyle bu görüşme herhangi bir sonuca bağlanmış değil. Perşembe yada Cuma günü, her ikisinin programına uygun bir biçimde bu görüşmenin devamı niteliğinde ama şu yada bu yönde bir nihai değerlendirmeye varmak üzere tekrar bir araya gelecekler. Bu bir araya gelişin sonucunda nasıl bir noktaya varıldığını içtenlikle sizlerle paylaşacağız.



Haberin Videosu Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu koalisyon için buluştu startFlvPlayer_PostaV2(divFlvPlayer34157,34157,201508,34157-345453.jpg,1, 0,Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu koalisyon için buluştu);

İKİ ANA DAMARIN SİYASİ TEMSİLCİLERİ SAMİMİ OLARAK GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTILAR



Çelik, Türkiye siyasi hayatında iki ana damarın, birbirine zıt ama büyük iki damarın temsilcisi olan genel başkanların böyle bir istikşafi görüşme sürecinin ardından bir araya gelmesi bir ilktir diyerek; Türk siyasi hayatının iki damarını temsil eden, iki zıt akımı olan iki partinin genel başkanı, açık, samimi bir şekilde karşılıklı olarak görüşlerini paylaşmış oldular. Bu haliyle, istikşafi görüşmeler, arkasından sayın genel başkanların bir araya gelmesi başlı başına Türk siyasi hayatı için bir kazanım olarak değerlendirilmektedir bizim tarafımızdan. Bu açıdan bakıldığında şu ana kadar gelinen nokta itibariyle Türk siyasi hayatı açısında kıymet konusu bir alan oluşturmuştur diye konuştu.



DERİNLEMESİNE, SOLUKSUZ BİR SOHBET VE DEĞERLENDİRME OLDU



AK Partili Çelik, her iki partinin her konuda anlaşmasının mümkün olmadığını belirterek şöyle devam etti:



Bundan sonrasında her iki genel başkan kendi değerlendirmelerini, kendi takdir edecekleri günde kendi yetkili kurullarına götürecekler. Arkasından da Perşembe yada Cuma günü, bu görüşmenin devamı niteliğinde olan ama nihai değerlendirmeyi yapacaklar. Biz görüşmenin açık ve samimi olması, herkesin eleştirilerini belli bir nezaket içerinde ama net olarak ifade etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Belli noktalarda uzlaşma bulunması, belli çatışma noktalarının çok net biçimde tarif edilmesi çok büyük emek ve gayret gerektiriyor. Hepimiz için siyasi hayatımızın en meşakkatli ama bir o kadar da gerekli bir sürecini yürütüyoruz. Bugün derinlemesine, soluksuz bir sohbet ve değerlendirme oldu. Çeşitli eleştiriler de oluyor ama biz şu ana kadar bu eleştirileri de dikkate alarak yaptığımız çalışmanın samimi bir gayretle yürümesine gayret sarf ediyoruz. Zaten bu iki siyasi akımın her konuda anlaşması demek, tarihin sonunun Türkiyede gelmesi demektir. O yüzden tabiki her konuda anlaşma olmayacak.



BAŞBAŞA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ



Çelik, gazetecilerin sorusu üzerine; Baş başa bir görüşme gerçekleşmedi. Benim ve Haluk beyin bulunduğu bir ortamda yemeğin akabinde devam eden bir görüşme oldu. En geniş yelpazede Türkiyeyi hükümetsiz bırakmamak üzere bütün seçenekler görüşüldü. Buradaki istek, Türkiye için en iyi formülü bulmak dedi.

Haberin Videosu Ömer Çelik açıklama yaptı startFlvPlayer_PostaV2(divFlvPlayer34158,34158,201508,34158-345464.jpg,1, 0,Ömer Çelik açıklama yaptı);

En geniş yelpazede Türkiyeyi hükümetsiz bırakmamak üzere görüşme yapıldı.

Çok geniş bir yelpazede görüşme yapıldı. Türkiyeyi hükümetsiz bırakmamak için yapıldı görüşmeler.

Bu kadar mesai veriliyor. buradaki istek Türkiye için en iyi formülü bulmak.

Bu koalisyon olur, geniş yelpazede başka bir şey olur. Ama bunun çok yorucu olduğunu söylemek lazım. İlk günden bu yana ilerleme oldu diyemem. Ta ki son görüşmeye kadar.

Her hangi bir seçenek öne çıktı veya çıkmadı demek yanlış olur.