Ölüm orucuna ara veren İbrahim Gökçek hayatını kaybetti

Grup Yorum üzerindeki baskıların sona ermesi ve adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunu 323. günde sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Grup Yorum üzerindeki konser yasaklarının sona ermesi ve adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucuna 323. gününde ara veren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

323 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek, geçtiğimiz gün yapılan görüşmelerin ardından ölüm orucuna ara vermiş, taleplerin kabul edilmemesi halinde yeniden eyleme başlayacağını duyurmuştu. Grup Yorum tarafından yapılan görüşmede şunlar kaydedilmişti:

“Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, aydınlar, CHP-HDP-TİP milletvekilleri Grup Yorum’a kefil olmuşlar konser izni alınana ve tutuklu üyelerimiz serbest bırakılana kadar mücadele edeceklerini beyan etmişlerdir. Bu sabah avukatlarımızla birlikte İstanbul’da üç meydan için valiliğe konser başvurusu yaptık. Ayrıca İzmir Belediyesi 3 Temmuz için açık hava fuarına konser başvurusu yapmıştır. Bu gelişmeler üzerine ölüm orucu direnişimize ara verme kararı almış bulunmaktayız.”

Grup Yorum, dün yaptığı açıklamada da Gökçek’in sağlık durumunun iyi olmadığını belirtmiş, “Üyemiz İbrahim Gökçek’in sağlık durumuna ilişkin açıklamamızdır: Vücudunda kan kalmamış. Dün 3 lt kan takviyesi yapıldı. Bugün de kan verilmeye devam edecek. Beslenmeyi şuan için damar yoluyla yapıyorlar.24 saatin sonunda mideden mama verilecek. Yoğun bakım süreci bir ay sürecek” denilmişti.

Grup Yorum üyesi Helin Bölek de aynı taleplerle başlattığı ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybetmişti.

Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak da adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetmişti.