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Okula giren pitbull 5 öğrenciyi hastanelik etti

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Çorum'da bir okula giren pitbull cinsi başıboş köpek, öğrencilere saldırdı. İki öğrenci köpeğin ısırması 3 öğrenci de yaşadıkları şok nedeniyle hastanelik oldu.

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Okula giren pitbull 5 öğrenciyi hastanelik etti
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Çorum'da okula giren pitbull cinsi köpek, 2 öğrenciyi yaraladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi.

Aniden okula giren pitbull cinsi bir köpek, spor salonundaki öğrencilere saldırdı. Korku ve panik yaşayan öğrenciler kaçmaya çalıştı.

Olayda, 2 öğrenci köpeğin ısırması sonucu yaralandı. İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınağa götürüldü.

Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. (11) ve Berak B. (12) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, köpeğin sahibini arıyor.

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