Okmeydanında terör operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı 04.00 sıralarında Okmeydanında önceden belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de destek verdiği operasyon...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı 04.00 sıralarında Okmeydanında önceden belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında adrese giren ekipler, yaklaşık 1 saat içeride inceleme yaptı. Terörle Mücadele polisleri de bu sırada sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından, adreste ele geçirilen çeşitli malzemeler zırhlı polis aracına yüklendi. Operasyon kapsamında bir kişi de gözaltına alınarak Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Uzay KESMEN-Ozan URAL / İSTANBUL DHA



