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Okmeydanı'ndaki silahlı saldırıda 1 gözaltı

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Okmeydanı'nda 3 polis ve bir vatandaşın yaralandığı silahlı saldırıyla ilgisi olduğu belirlenen DHKP/C üyesi bir kişi gözaltına alındı.

Okmeydanı'ndaki silahlı saldırıda 1 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköydeki bir adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlının, 25 Temmuzda, Okmeydanında polislere silahlı saldırı gerçekleştiren terör örgütü DHKP/C üyesi Osman Ö. olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü.

Okmeydanında yaşanan gösterilere müdahale etmek için, İBB Cemal Kamacı Spor Kompleksi yakınında konum alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler silahlı saldırıda bulunmuş, 3 çevik kuvvet polisi ve bir vatandaşın yaralanmıştı.

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