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ODTÜ’de Ağaç Kesimine Direnen Öğrencilere Polis Müdahalesi

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sular bir türlü durulmuyor. Bir süredir kampüste yapılacak yurt binasına karşı eylem yapan öğrencilere, bugün sabah saatlerinde polis tarafından müdahale edildi.

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ODTÜ’de Ağaç Kesimine Direnen Öğrencilere Polis Müdahalesi
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Türkiye’nin en prestijli okullarından biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrenciler ve rektör arasında yaşanan gerginlikle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde de mezuniyet töreninde Rektör Verşan Kök’ün konuşma yapmaması öğrencilerle yaşadığı gerginliğin sebebi olarak gösterilmişti. Bu sabah saatlerinde ise polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. 55 gündür, kampüse yapılacak yurt binası için direnen öğrencilere sabah saatlerinde polis müdahale etti. Olayın detaylarına birlikte bakalım…

ODTÜ kampüsü içerisinde Kavaklık diye bilinen arazi 49 yıllığına Kredi Yurtlar Kurumu’na devredilmişti. Yapılacak olan yurt binası için, ağaç kesimine karşı çıkan öğrenciler 55 gündür eylemlerini sürdürüyordu. Sabah saatlerinde polisin iş makinesiyle birlikte ODTÜ’ye girmesinin ardından öğrenciler tartaklanarak dışarı atıldı

 

Öğrencilere desteğe gelen öğretim görevlileri ise ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün istifası için slogan attı. Milletvekillerinin kampüse girilmesine izin verilmezken, ağaç kesimine karşı çıkan öğrencilere polis tarafından biber gazı sıkıldı

Öğrenciler, ağaçların kesilmesi yerine yapılacak yurdun ağaçsız bir bölgeye yapılmasını talep ediyordu. Ancak polisin iş makineleriyle beraber kampüse girmesiyle ağaç kesimi başladı.

Polis tarafından alandan çıkarılan öğrenciler yazılı açıklama yaparak, “Bu saldırıyı yapanlar ve yaptıranlar bilsinler ki direnişimiz bitmemiştir, bitmeyecektir! Bugün yaşanan korkunç saldırıda arkadaşlarımızı darp ettiniz, biber gazıyla saldırdınız ama bilin ki direnişin 55. günü biter, 56. günü başlar!” dedi

 

Yurt yapım sürecinden haberleri olmadığını dile getiren öğrencilerin açıklaması şöyle devam etti: “Saldırıyla binlerce canımızı yok ettiler, ağaçlarımıza kıydılar ama bizler bu yurdu inşaa ettirmeyeceğiz! ODTÜ tarihinde daha önce de bunu görmüştük.”

ODTÜ rektörü Verşan Kök’ün ise birkaç gün önce; ‘alanın boşaltılmasını istediği, polisin müdahalesine engel olamayacağını’ söylediği belirtilmişti. Öte yandan Mimarlar Odası Ankara Şubesi ise ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında soruşturma açılması için YÖK’e başvurmuştu

ODTÜ’lü öğrencilerin polis tarafından dışarı atılması ve kampüsteki ağaç kesimi Twitter’da da tepkilere neden oldu;

1.

Mücahit Avcı@avcimucahit

Ağacı kesip yerine beton dikmeyi marifet sanan vizyonsuz yöneticilerin ülkemizin üzerinde hoyratça tepindiği bir gün daha.. ODTÜ’de direnen ve doğayı savunan herkesin yanındayım. Diren ODTÜ!

1.144

11:36 - 8 Tem 2019

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

192 kişi bunun hakkında konuşuyor

 

2.

Yerleştirilmiş video

Gamze TAŞCIER </div> <div id=

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