Obamadan Erdoğana telefon

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İki lider görüşmede, IŞİDe karşı mücadelede halen devam eden işbirliğinin güçlendirilmesini, Irakta güven ve istikrarı sağlamaya, Suriyedeki çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaya yönelik ortak çabaları ele almışlardır denildi.

Açıklamada, Obamanın 20 Temmuzda Suruçtaki terör saldırısını, ayrıca PKK tarafından üstlenilen terör saldırılarında bir asker ve iki polisin öldürülmesini kınadığı ve hayatlarını kaybedenlerin ailelerine Amerikan halkı adına taziyelerini ilettiği ifade edildi.

Açıklama şu ifadalerle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, Türkiye ve ABD olarak terörün her türüne karşı olduklarını vurgulamışlardır.

İki lider, yabancı savaşçıların geçişlerinin engellenmesine ve Türkiyenin Suriye sınırında güvenliğin sağlanmasına yönelik işbirliğini artırma çabalarını da görüşmüşlerdir.

Başkan Obama Türkiyenin ulusal güvenliğine ABD olarak büyük önem verdiklerini teyit etmiştir.

İki lider mezkur meseleler ve diğer bölgesel konularda yakın çalışma içerisinde olmayı sürdüreceklerini vurgulamışlardır.