O filmi çeken pişman olur

43 yaşında hayata veda eden Ahmet Kaya'yı anlatacak filmin çekim hazırlıklarının başladığı iddiaları üzerine konuşan kardeş Mustafa Kaya, "Bizden izinsiz film çeken pişman olur!" dedi.

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatacağı iddia edilen Ahmedo İki Gözüm filmine Kaya Ailesi'nden izin çıkmadı.

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre; Kaya'nın eşi Gülten Kaya’dan sonra kardeşi Mustafa Kaya da, "Bu dolandırıcılıktır, bizden izinsiz film çeken pişman olur!" diye konuştu.

Kardeş Kaya, "Kimse Ahmet Kaya'nın biyografisini çekmeye muktedir değildir. Ahmet'i kullanarak bu projeyi yapmak kimsenin haddi değil" ifadelerini kullandı.

Kaya'nın eser haklarına sahip olan Gam Müzik'ten yapılan açıklamada ise, "Ahmet Kaya adı tescilli bir markadır, izinsiz kullanılamaz. Film haberlerinin, Kaya'nın yasal varisleri; kızları Melis-Çiğdem Kaya ve eşi Gülten Kaya ile ilgisi yoktur" denildi.