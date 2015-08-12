Nusaybinde polise bombalı ve silahlı saldırı: 2 polis yaralı

Polislerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan PKKlıları etkisiz hale getirmek için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Nusaybinde saat 21.30 sıralarında PKKlılar Hükümet Konağı önünde nöbet tutan...

Polislerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan PKKlıları etkisiz hale getirmek için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Nusaybinde saat 21.30 sıralarında PKKlılar Hükümet Konağı önünde nöbet tutan polis ekiplerine el bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ilk ateşte 1i ağır olmak üzere 2 polis yaralandı. Diğer polislerin de anında karşılık vermesiyle çatışma yaşandı.

PKKlılar, gecenin karanlığından yararlanarak kaçarken, etkisiz hale getirmek için ilçede özel harekat polislerinin de katıldığı geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Saldırıda yaralanan polisler, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan polis, buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Mardine sevk edildi.

GAZETECİLERE DAYAK



Bu arada Nusaybin Devlet Hastanesi önünde olayla ilgili görüntü almaya çalışan gazetecilere özel harekat polisleri silahların dipçikleriyle saldırdı. Olayda 2 gazeteci yaralanırken polisler bir gazetecinin çektiği görüntü ve fotoğraflara el koyup, fotoğraf makinesini kırdı. Gazeteciler de aynı hastanede tedavisini yaptırdı.

DHA