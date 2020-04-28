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Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı

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Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 64 yaşında hayata gözlerini yuman Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı. Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek.

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin kanseri teşhisi konulan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından son vasiyeti de ortaya çıktı.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Yarın ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek. Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek.

BEYİN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Kemoterapi tedavisi gören Yerlitaş, sağlık durumu için "İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım" demişti.

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