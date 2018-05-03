Nisan enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE Nisan'da aylık yüzde 1,87, yıllık yüzde 10,85 arttı. Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,52 ile kadın ceketinde görüldü.

Enflasyonda artış beklentilerin üzerinde geldi; manşet ve çekirdek enflasyonda yükseliş piyasa tahminlerini aştı.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 10,40 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 0,21 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,04 ile haberleşme oldu.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 16,75 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,03 ve lokanta ve oteller yüzde 11,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

NİSAN AYI ZAM ŞAMPİYONU KADIN CEKETİ

Nisan ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 28,52 ile kadın ceketinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,41 ile sivri biberde görüldü.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 3,19 İLE TR63 (HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE)’DE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,55 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,01 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerinde gerçekleşti.



Nisan 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.