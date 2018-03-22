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Nevşehir'de F-16 düştü: 1 şehit

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Nevşehir'de F-16 düştü: 1 şehit
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü.

İlçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada bir askerin şehil olduğunu belirtti.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA:

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı ve bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Genelkurmay'ın açıklaması;

"22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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