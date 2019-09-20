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Neslican Tay, hayatını kaybetti

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Kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rizeli Neslican Tay yaşamını yitirdi. 15 Eylül Cumartesi gününden bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden Neslican Tay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Neslican Tay, sosyal medyada kansere karşı mücadelesiyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı

Neslican Tay, hayatını kaybetti
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KANSERE karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter’da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü.

Tay ile ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın, 6 Eylül'de, uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör"e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastaneye müracaat ettiğini belirtti.

Tay'ın durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alındığını kaydeden Yiğitbaşı, "Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı

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