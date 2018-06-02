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Nesli tükenmekte olan yılan Kahramanmaraş'ta bulundu

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Kahramanmaraş’ta nesli tükenmekte olan ‘Beyaz bantlı dağ engereği’ bulundu

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Nesli tükenmekte olan yılan Kahramanmaraş'ta bulundu
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15’inci Malatya Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Kahramanmaraş’ın karasal ve iç su ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik izleme projesi' kapsamında kırsal kesimlerde çalışma yaptı.

Biyolog Özlem Gülnar ve Sürüngen Uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Yalçınkaya, arazide görünüş itibariyle farklı bir yılan görünce incelemeye aldı. Canlıyı detaylı şekilde inceleyen uzmanlar yılanın, endemik ve nesli tükenmekte olan, beyaz bantlı dağ engereğini (Montivipera albizona) olduğunu tespit etti. 

Nesli tükenmekte olan dağ engereği cinsi yılanın, Türkiye’de sadece Kahramanmaraş ve Sivas bölgesinde yaşadığı da belirtildi. 

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