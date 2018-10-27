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"Ne Geldiyse Başıma Senden Geldi" Diyerek Cinsel Organını Kesti

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Çanakkale'de tecavüz suçundan cezaevinde bulunan bir kişi, "Ne geldiyse başıma senden geldi." diyerek meyve bıçağıyla cinsel organını kesti.

"Ne Geldiyse Başıma Senden Geldi" Diyerek Cinsel Organını Kesti
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İşlediği tecavüz suçundan Çanakkale Açık Cezavi'nde bulunan mahkum M.K., "Ne geldiyse başıma senden geldi" dedikten sonra, meyve bıçağıyla cinsel organını kesip, iki parçaya ayırdıktan sonra üstünde tepindi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çanakkale Açık Cezaevi'ndeki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. 'Tecavüz' suçundan hükümlü M.K., meyve bıçağını eline alıp, "Ne geldiyse başıma senden geldi" dedikten sonra cinsel organını kesti. Ardından da iki parçaya ayırıp, yere atarak üzerinde tepindi. M.K., cezaevi yetkililerinin çağırdığı ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrolde cinsel organını yerine dikilemeyeceği belirtilerek, ameliyata alınan M.K.'ye idrar çıkışını sağlaması için sonda takıldı.

M.K.'nin halen hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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