NATO Konseyi 'Türkiye ile teröre karşı ortak mücadele etmeye hazırız'

NATO Konseyi Türkiye'nin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı. Yapılan açıklamada, "Türkiye ile teröre karşı ortak mücadele etmeye hazırız" denildi.

NATO'dan Türkiye'ye, teröre karşı ortak mücadele mesajı geldi.



NATO Konseyi, Türkiye'nin acil çağrısıyla, Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında toplandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplantıdan Türkiye'ye destek mesajı çıktı.

Terör saldırıları şiddetle kınanırken,"Türkiye ile teröre karşı ortak mücadele etmeye hazırız" denildi.

Toplantı öncesinde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.



NATO'DAN 'GÜVENLİ BÖLGE' AÇIKLAMASI



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basının karşısına çıkarak, bölgedeki gelişmeleri ve toplantıyı değerlendirdi.

Türkiye'nin IŞİD'e karşı gerçekleştirdiği operasyonları olumlu karşıladıklarını belirten Stoltenberg, gelen bir soru üzerine 'güvenli bölge' hakkında NATO'nun tutumu hakkında bir açıklama yaptı.

Bunun ABD ve Türkiye arasındaki bir konu olduğunun altını çizen Stoltenberg, NATO'nun bu tartışmanın bir parçası olmadığını belirtti.



Genel Sekreter, bölgedeki son gelişmeleri "İttifak'ın güvenliği bölünemez ve Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz. NATO'nun Güneydoğu sınırındaki gelişmeleri çok yakından izlemeyi sürdüreceğiz" sözleriyle değerlendirdi.

İttifaka yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara NATO'dan hava savunma güvenliğini artırma, AWACS tipi erken uyarı uçakları ve sınır güvenliğini artırma gibi konularda yardım talebinde bulunacak.