Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı

Türkiye’de gıda fiyatları eylül ayında yüzde 12.56 artarken, 9 aylık artış yüzde 41.35 oldu. Son bir yıldaki artış ise yüzde 51.75 olarak gerçekleşti

Türkiye ekonomisinde yaşanan ve giderek derinleşen ekonomik kriz, özellikle gıda fiyatları yoluyla dar gelirli ve yoksul vatandaşları vuruyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi'nin Ankara'daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının eylül ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, gıda fiyatlarındaki artış eylülde bir önceki aya göre yüzde 12.56 oranında arttı. Araştırmanın yapılmaya başlandığı Eylül 2017 ile Eylül 2018 aylarını kapsayan son 12 aylık dönemde ise yüzde 51.75 oranında artış gözlendi.

SEBZEDE ZAM REKORU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) araştırmalarına göre Eylül ayında ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 8.91 oranında artış yaşanırken, bir süredir et ithalatı yapılarak fiyatları kontrol altına alınmaya çalışılan et-balık harcamalarında eylülde yüzde 3.96 oranında artış kaydedildi. Eylül ayında süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında ise yüzde 3.96 yükseliş gözlendi. Son 12 aylık dönemde ise ekmek, un, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında yüzde 27.74, et-balık fiyatları 8.23, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 44.27 oranında arttı. Katı ve sıvı yağ fiyatları aylık yüzde 11.66, yıllık yüzde 22.87 oranında arttı.

Meyve harcamalarının yüzde 15.66 oranında arttığı eylül ayında sebze harcamalarında ise yüzde 50.09 oranında artış kaydedildi. Meyve fiyatlarındaki artış yıllık yüzde 61.63'ü bulurken, sebze fiyatları yüzde 268.28 oranında artış kaydetti. Bakliyat fiyatları aylık yüzde 7.79, yıllık yüzde 2 oranında artarken, salça, zeytin, bal, çay tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer gıda fiyatlarında da aylık yüzde 3.25, yıllık yüzde 26.67 oranında artış yaşandı.

YOKSULUN 100 LİRASININ 31 LİRASI GIDAYA GİDİYOR

Tüketim harcamaları araştırmaları, en yoksul yüzde 10'luk kesimin her 100 lirasının 31 lirasını gıda için harcadığını ortaya koyuyor. Birleşik Kamu-İş'in araştırmasına göre, Türkiye'deki aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 17.9 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcıyor.