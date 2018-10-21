Müslüm Gürses'in film için harcanan para dudak uçuklattı

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filminin 1 yıl süren çekimleri için 21 milyon lira harcandı.

Yapımcılar, başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı "Müslüm" filmi için kesenin ağzını açtı. Filmin bütçesi 21 milyon lirayı buldu.

21 MİLYON LİRA HARCANDI

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm" filmi, 26 Ekim'de vizyona giriyor. Müslüm Gürses'i Timuçin Esen'in, Muhterem Nur'u Zerrin Tekindor'un canlandırdığı film, kadrosu ve konusu kadar bütçesiyle de iddialı. Filmin maliyetinin tam 21 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

4 MİLYON İZLENME HEDEFLİYORLAR

Çekimleri 1 yıl süren filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun sonuçtan çok memnun olduğu gelen haberler arasında. Yapım şirketi, filmle en az 4 milyon seyirciye ulaşmayı hedefliyor. Aynı yapım şirketi geçen yıl çektikleri "Ayla" için de 14 milyon lira harcamış ve o film 5 milyon 588 bin kişi tarafından izlenmişti.

Müslüm filmi 26 Ekim'de vizyona girecek.