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Muş'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

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Muş'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Muş Valisi Yıldırım, "Yaralılarımızdan 22'si Muş, 7'si ise Bingöl'ün Solhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı" açıklamasını yaptı.

Muş'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
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Muş'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Adnan Öletaş'ın kullandığı Lider Muş Tur firmasına ait yolcu otobüsü, Muş-Bingöl karayolundaki Gedik mevkisinde şarampole devrildi. 
Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Muş ve Bingöl'deki hastanelere kaldırıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Devlet Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını söyledi.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Yıldırım, "Yaralılarımızdan 22'si Muş'ta, 7'si ise Bingöl'ün Solhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs, Hatay'dan Muş'a yolcu taşıyormuş. İnşallah bundan sonra böyle kazalar yaşanmaz." dedi.

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