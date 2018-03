Muhsin Kızılkayadan cenaze krizi açıklaması

AK Partinin Kürt politikasını belirleyen 11 kişilik komisyonda yer alan Mersin Milletvekili Muhsin Kızılkaya, sanatçı Kadir İnanırın çağrısı ile toplanan Akil insanlar heyeti grubunun açıklamasını değerlendirirken, İki taraf elini...

AK Partinin Kürt politikasını belirleyen 11 kişilik komisyonda yer alan Mersin Milletvekili Muhsin Kızılkaya, sanatçı Kadir İnanırın çağrısı ile toplanan Akil insanlar heyeti grubunun açıklamasını değerlendirirken, İki taraf elini tetikten çeksin diyorlar. Tabii çeksinler. Ama artık bu çözüm değil. Çözüm; PKKnın bir an önce güçlerini sınır dışına çekmesidir. PKK güçleri bu haliyle ülke sınırlarında kalırsa bir çatışma ve provakasyon ihtimali her zaman vardır dedi.

AK Partili Kızılkaya, Habur Sınır Kapısında 9 gündür bekletilen 13 YPGli cenazesine ilişkin için, Dün Başbakan ile görüşen STKlar konuyu gündeme getirdi. Cenazelerin kısa sürede ailelere teslim edileceğini sanıyorum diye konuştu.

AKİL İNSANLARIN ÇAĞRISINI DEĞERLENDİRDİ



Ak Partinin Kürt politikasını belirleyen 11 kişilik komisyonda yer alan ve kendisi de çözüm sürecinde Akil insan olarak görev yapan Mersin Milletvekili Muhsin Kızılkaya, Kadir İnanırın çağrısı ile toplanan bir grup Akil insanın yayınladığı deklarasyonu değerlendirdi. Kızılkaya, toplantıya çağrılan 20 kişiden 10unun toplantıya katıldığını ve 3ü dışında diğerlerinin HDP çizgisine yakın aydınlardan oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi: 1990lı yıllardan beri aydınların tutturduğu bir diskur (söylev) var. İki tarafa eşit mesafede durmak ve her iki tarafı kınamak gibi. Çok fazla yaraya merhem olmayan bir tavır sergileniyor. Her iki taraf elini tetikten çeksin diyorlar. Tabii çeksinler. Ama artık ama çözüm değil. Çatışmaması lazımdır. Biz çatışmaya durdurursak, akıllı öneri getirmemiz lazım. Akıllı öneri bir daha çatışmaya yol açmamak için bir noktaya işaret etmektir. O nokta PKKnın bir an önce güçlerini sınır dışına çekmesidir. PKK güçleri bu haliyle ülke sınırlarında kalırsa bir çatışma ve provakasyon ihtimali her zaman vardır. Öncelikle silahlı güçler yurt dışına çıkmalıdır. Bu olmadığı sürece her zaman sıkıntı olur. Tetiğe bir daha basılmaması için örgütün silahlı adamlarını ülke dışına çıkarması ve bir daha Türkiyeye karşı silahlı mücadele yapmamasına bağlıdır. Barış ortamında insanlar elinde silah ile dolaşamaz. Bunun hepimizi rahatsız etmesi gerekir. Aydınların yapması gereken ilk şey, özellikle PKKya ortak bir deklarasyon ile öncelikle ülke dışına çıkması yönünde çağrı yapmasıdır.

CENAZE POLİTİKASI KİMSEYE FAYDA GETİRMEZ



Ak Parti Mersin Milletvekili Muhsin Kızılkaya, Suriyenin Rojava bölgesinde IŞİD ile çatışırken ölen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 13 YPGlinin cenazelerinin 9 günden bu yana Habur Sınır Kapısından Türkiyeye alınmamasıına ilişkin şöyle dedi: Ortadoğuda en kutsalımız cenazelerimizdir. Öteden beri PKK cenazeleri gereğinden fazla istismar ediyor. Birçok cenaze daha önce bekletildi. Her biri bir yerde siyasi malzeme haline getirildi. Cenaze politikası kimseye fayda getirmez. Cenazeye hürmetsizlik ve saygısızlıktır. Bir kimsenin cenazesini politikaya hizmet etmek doğru değildir. Bir cenazeye yapılacak en güzel şey karşısında durup Fatiha okumaktır. Kişisel fikrim; Sahibi kimse cenazelerin onlara teslim edilmesi ve onların götürüp büyük bir saygı içinde gömmeleri gerekiyor. Başbakan ile görüşen STK temsilcileri konuyu gündeme getirdi ve Başbakan ilgileneceğini söyledi. Sanırım kısa sürede cenazeler Türkiyeye giriş yapılarak sahiplerine verilecektir.