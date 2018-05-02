Muhalefetten ittifak adımı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak kurmakta anlaştı. Dört parti yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak. İttifakın isminin 'Millet' olması bekleniyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında uzun süredir devam eden görüşmeler sonuca ulaştı.

Son olarak dün bir araya gelen 4 partinin kurmayları ittifak konusunda anlaşma sağladı.

YARIN PROTOKOL İMZALAYACAKLAR



Dört parti yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak.

İSMİNİN 'MİLLET' OLMASI BEKLENİYOR



4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde 'Millet' ismi öne çıktı. Bu konuda mutabakakatın sağlandığı belirtiliyor.

İTTİFAK MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN

İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek.

İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.