Muğla’da 350 Hektarlık Alanı Küle Çeviren Büyük Orman Yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde başlayan yangın, Göcek’e kadar ulaştı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, birçok hane boşaltıldı, insanlar ve hayvanlar tahliye edildi. Şu ana dek söndürülemeyen yangında ise 350 hektar alan zarar gördü.
Dün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları için olay yerine 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesi ile birlikte 520 personel gönderildi
Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Antalya, İzmir, Bursa, Ankara, Kütahya, İstanbul’un da içlerinde bulunduğu pek çok ilden ekipler Muğla’ya gönderildi. Rüzgarın etkisiyle birlikte yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı
Dalaman’da başlayan yangın Göcek’e kadar ilerledi. Yangın sonrası tedbir amaçlı bazı mahalleler boşaltıldı. Muğla Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için birlikte çalıştı
Bölgede yaşayanlar da, gece boyunca evlerinden taşıdıkları su ve evlerine bağladıkları hortumla sürdürülen çalışmalara katkı sağladı
Gece saatlerinde durdurulan havadan müdahale, sabah saatlerinde yeniden başladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, şu ana kadar yaklaşık olarak 350 hektarlık bir alan yandı
Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı
Öte yandan yangından hayvanların zarar görmemesi için de tedbirler alındı. Bölgede yaşayanlar ahırdaki hayvanları tahliye ederken, Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği’ne ait barınaktaki 250 kedi ve köpek de güvenli bir yere sevk edildi
Yangının çıkış nedeninin araştırılması için ise özel bir ekip kuruldu
Bunun yanı sıra yangın, sosyal medya gündeminde de geniş yer buldu. Aralarında siyasi ve ünlü isimlerin olduğu pek çok kişi, hem yanan ağaçlar hem de yangından zarar gören hayvanlar için tepkilerini dile getirdi
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sesimolurmusun@sesimolurmusun1
Göcek yangınından taşınan köpeklerimiz.Mama getirdik hepsi çok iyi ..Yangın devam ediyor canım göcek duman altında #göcek #yangın
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Ekrem İmamoğlu✔@ekrem_imamoglu
Art arda yurdumuzun birçok yerinden orman yangını haberleri alıyoruz. Ormanla beraber canlıları ve yaşamı da kaybediyoruz. Muğla #göcek'teki yangının bir an önce söndürülmesi en büyük temennimiz, geçmiş olsun @osmangurun.
Kartal Aydos'da yanan bölgeyi de hemen ağaçlandıracağız.
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Umarım bu yangına sebep olanlar ortaya çıkarılır ve umarım yanan alan eskisi gibi ağaçlandırılır...#göcek
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Göcek’te yaşayan bir vatandaş “Ormanda bir çok can yandı” demiş. Bu cümle yürek dağlayıcı. Sadece insan hayatına değer verip “Neyse ki, can kaybımız yok” diyen siyasetçi ve yetkililer de duysun bu sözü. Ormanlar, bitkiler, hayvanlar... Can’lar... #göcek https://twitter.com/gazeteduvar/status/1149158873246228480 …
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’ne ulaştı. Rusya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın nedeniyle Muğla'ya hareket ettihttps://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/07/11/mugladaki-orman-yangini-buyuyor/ …
5.
Hayvanseverler, yangında zarar görebilecek hayvanları güvenli bir yere aktarmış. Teşekkürler. #göcek
6.
Göcek nasıl bir yer biliyor musunuz?Köpek barınağına Yangın sıçrayacak diye anons geçtiklerinde 150 kişilik bir grup,dostlarımızı kurtarmaya gittik.#göcek #yangın gözler dolu dolu ciğerimiz yanıyor bu tweeti görmezsiniz bile
7.
Kime sorsanız bu yangının “insan eliyle” çıktığını-çıkarıldığını söyleyecektir. Her yıl, her yaz böyle... Ama insan eliyle gerekli düzenlemeler, cezai yaptırımlar, doğa koruma yasaları, hayvan hakları yasaları çıkmıyor-çıkamıyor. Yeter artık! #göcek
8.
Bu saate kadar uyumamış kızımla sarılıp yatacağız. Ağlamaklıyız. Gözlerimiz acıyor gördüklerimizden. Kulaklarımız yırtıldı hayvanların çığlıklarından ruhumuz duydu. Bir kan pıhtısı gelip oturdu gözbebeğimize. Boğulduk. #göcek #yangın #göcekyanıyor
9.
Ciğerlerimiz yanıyor. Ülkemiz yanıyor. En önemlisi canlarımız yanıyor. Basın, can kaybı yok diyor. Ağaçlar, kuşlar, böcekler, ağaçların altında yaşayan tüm hayvanlar canlı değil mi? Devletimiz acil çözüm mekanizması bulmalı. Canlarımız yok oluyor, biz yok oluyoruz. #göcek
10.
Çaresizlik, dünyanın en zor şeyi. Orman yanıyor, onca canlı telef oluyor ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Çok üzgünüm. #göcek