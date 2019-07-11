Muğla’da 350 Hektarlık Alanı Küle Çeviren Büyük Orman Yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde başlayan yangın, Göcek’e kadar ulaştı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, birçok hane boşaltıldı, insanlar ve hayvanlar tahliye edildi. Şu ana dek söndürülemeyen yangında ise 350 hektar alan zarar gördü.

Dün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları için olay yerine 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesi ile birlikte 520 personel gönderildi

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Antalya, İzmir, Bursa, Ankara, Kütahya, İstanbul’un da içlerinde bulunduğu pek çok ilden ekipler Muğla’ya gönderildi. Rüzgarın etkisiyle birlikte yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı

Dalaman’da başlayan yangın Göcek’e kadar ilerledi. Yangın sonrası tedbir amaçlı bazı mahalleler boşaltıldı. Muğla Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için birlikte çalıştı

Bölgede yaşayanlar da, gece boyunca evlerinden taşıdıkları su ve evlerine bağladıkları hortumla sürdürülen çalışmalara katkı sağladı

Gece saatlerinde durdurulan havadan müdahale, sabah saatlerinde yeniden başladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, şu ana kadar yaklaşık olarak 350 hektarlık bir alan yandı

Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı

Öte yandan yangından hayvanların zarar görmemesi için de tedbirler alındı. Bölgede yaşayanlar ahırdaki hayvanları tahliye ederken, Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği’ne ait barınaktaki 250 kedi ve köpek de güvenli bir yere sevk edildi



Yangının çıkış nedeninin araştırılması için ise özel bir ekip kuruldu



Bunun yanı sıra yangın, sosyal medya gündeminde de geniş yer buldu. Aralarında siyasi ve ünlü isimlerin olduğu pek çok kişi, hem yanan ağaçlar hem de yangından zarar gören hayvanlar için tepkilerini dile getirdi

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CON SINOV@lordsinov Umarım bu yangına sebep olanlar ortaya çıkarılır ve umarım yanan alan eskisi gibi ağaçlandırılır...#göcek 1.701

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