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Muğla’da 350 Hektarlık Alanı Küle Çeviren Büyük Orman Yangını

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Muğla’da 350 Hektarlık Alanı Küle Çeviren Büyük Orman Yangını
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde başlayan yangın, Göcek’e kadar ulaştı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, birçok hane boşaltıldı, insanlar ve hayvanlar tahliye edildi. Şu ana dek söndürülemeyen yangında ise 350 hektar alan zarar gördü.

Dün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları için olay yerine 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesi ile birlikte 520 personel gönderildi

 

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Antalya, İzmir, Bursa, Ankara, Kütahya, İstanbul’un da içlerinde bulunduğu pek çok ilden ekipler Muğla’ya gönderildi. Rüzgarın etkisiyle birlikte yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı

Dalaman’da başlayan yangın Göcek’e kadar ilerledi. Yangın sonrası tedbir amaçlı bazı mahalleler boşaltıldı. Muğla Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için birlikte çalıştı

Bölgede yaşayanlar da, gece boyunca evlerinden taşıdıkları su ve evlerine bağladıkları hortumla sürdürülen çalışmalara katkı sağladı

 

Gece saatlerinde durdurulan havadan müdahale, sabah saatlerinde yeniden başladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, şu ana kadar yaklaşık olarak 350 hektarlık bir alan yandı

Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı

Öte yandan yangından hayvanların zarar görmemesi için de tedbirler alındı. Bölgede yaşayanlar ahırdaki hayvanları tahliye ederken, Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği’ne ait barınaktaki 250 kedi ve köpek de güvenli bir yere sevk edildi


Yangının çıkış nedeninin araştırılması için ise özel bir ekip kuruldu

Bunun yanı sıra yangın, sosyal medya gündeminde de geniş yer buldu. Aralarında siyasi ve ünlü isimlerin olduğu pek çok kişi, hem yanan ağaçlar hem de yangından zarar gören hayvanlar için tepkilerini dile getirdi

 

1.

  Resmi Twitter'da görüntüle 

sesimolurmusun@sesimolurmusun1

Göcek yangınından taşınan köpeklerimiz.Mama getirdik hepsi çok iyi ..Yangın devam ediyor canım göcek duman altında

314

09:01 - 11 Tem 2019

 

2.

 Resmi Twitter'da görüntüle

Ekrem İmamoğlu@ekrem_imamoglu

Art arda yurdumuzun birçok yerinden orman yangını haberleri alıyoruz. Ormanla beraber canlıları ve yaşamı da kaybediyoruz. Muğla 'teki yangının bir an önce söndürülmesi en büyük temennimiz, geçmiş olsun @osmangurun.
Kartal Aydos'da yanan bölgeyi de hemen ağaçlandıracağız.

12,6 B

09:28 - 11 Tem 2019

 

3.

Yerleştirilmiş video

CON SINOV@lordsinov

Umarım bu yangına sebep olanlar ortaya çıkarılır ve umarım yanan alan eskisi gibi ağaçlandırılır...

1.701

 

4.

Yekta Kopan@yektakopan

Göcek’te yaşayan bir vatandaş “Ormanda bir çok can yandı” demiş. Bu cümle yürek dağlayıcı. Sadece insan hayatına değer verip “Neyse ki, can kaybımız yok” diyen siyasetçi ve yetkililer de duysun bu sözü. Ormanlar, bitkiler, hayvanlar... Can’lar... https://twitter.com/gazeteduvar/status/1149158873246228480 …

duvaR@gazeteduvar

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’ne ulaştı. Rusya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın nedeniyle Muğla'ya hareket ettihttps://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/07/11/mugladaki-orman-yangini-buyuyor/ …

Resmi Twitter'da görüntüle

2.146

06:38 - 11 Tem 2019

 

 

5.

  Resmi Twitter'da görüntüle 

CON SINOV@lordsinov

Hayvanseverler, yangında zarar görebilecek hayvanları güvenli bir yere aktarmış. Teşekkürler.

579

10:23 - 11 Tem 2019 

6.

Resmi Twitter'da görüntüle

Resmi Twitter'da görüntüle

sachoancelotti@arUysal5

Göcek nasıl bir yer biliyor musunuz?Köpek barınağına Yangın sıçrayacak diye anons geçtiklerinde 150 kişilik bir grup,dostlarımızı kurtarmaya gittik. gözler dolu dolu ciğerimiz yanıyor bu tweeti görmezsiniz bile

2.284

21:23 - 10 Tem 2019

 

7.

Yekta Kopan@yektakopan

Kime sorsanız bu yangının “insan eliyle” çıktığını-çıkarıldığını söyleyecektir. Her yıl, her yaz böyle... Ama insan eliyle gerekli düzenlemeler, cezai yaptırımlar, doğa koruma yasaları, hayvan hakları yasaları çıkmıyor-çıkamıyor. Yeter artık!

1.166

07:07 - 11 Tem 2019

 

8. 

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Hıdır Karadağ@hdrkrdg

Bu saate kadar uyumamış kızımla sarılıp yatacağız. Ağlamaklıyız. Gözlerimiz acıyor gördüklerimizden. Kulaklarımız yırtıldı hayvanların çığlıklarından ruhumuz duydu. Bir kan pıhtısı gelip oturdu gözbebeğimize. Boğulduk.

159

05:26 - 11 Tem 2019 

 

9.

Resmi Twitter'da görüntüle 

Kedi Babası@kedibabasin

Ciğerlerimiz yanıyor. Ülkemiz yanıyor. En önemlisi canlarımız yanıyor. Basın, can kaybı yok diyor. Ağaçlar, kuşlar, böcekler, ağaçların altında yaşayan tüm hayvanlar canlı değil mi? Devletimiz acil çözüm mekanizması bulmalı. Canlarımız yok oluyor, biz yok oluyoruz.

300

04:12 - 11 Tem 2019 

10.

 

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Tufan Deniz@Tdeniz5

Çaresizlik, dünyanın en zor şeyi. Orman yanıyor, onca canlı telef oluyor ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Çok üzgünüm.

208

01:13 - 11 Tem 2019 

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