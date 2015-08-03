banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

MİT TIRları soruşturmasını yapan tutuklu 4 savcı Ankaraya getirildi

banner27

Geniş güvenlik önlemleri altında THYye ait uçakla Ankaraya nakledilen tutuklu savcıların Sincan Cezaevine konulacakları öğrenildi. 4 savcının haklarındaki suçlamanın Yargıtayda görülecek olması nedeniyle Ankarada cezaevine nakledikleri...

MİT TIRları soruşturmasını yapan tutuklu 4 savcı Ankaraya getirildi
banner137

Geniş güvenlik önlemleri altında THYye ait uçakla Ankaraya nakledilen tutuklu savcıların Sincan Cezaevine konulacakları öğrenildi.

4 savcının haklarındaki suçlamanın Yargıtayda görülecek olması nedeniyle Ankarada cezaevine nakledikleri öğrenildi.

Fatih TEKECİ/HÜRRİYET

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.