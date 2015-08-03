MİT TIRları soruşturmasını yapan tutuklu 4 savcı Ankaraya getirildi

Geniş güvenlik önlemleri altında THYye ait uçakla Ankaraya nakledilen tutuklu savcıların Sincan Cezaevine konulacakları öğrenildi.
4 savcının haklarındaki suçlamanın Yargıtayda görülecek olması nedeniyle Ankarada cezaevine nakledikleri öğrenildi.
Fatih TEKECİ/HÜRRİYET
Geniş güvenlik önlemleri altında THYye ait uçakla Ankaraya nakledilen tutuklu savcıların Sincan Cezaevine konulacakları öğrenildi. 4 savcının haklarındaki suçlamanın Yargıtayda görülecek olması nedeniyle Ankarada cezaevine nakledikleri...
Geniş güvenlik önlemleri altında THYye ait uçakla Ankaraya nakledilen tutuklu savcıların Sincan Cezaevine konulacakları öğrenildi.