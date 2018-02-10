Minibüs, Kamyona Çarptı: 8 Ölü, 8 Yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

MİNİBÜS KAMYONA ÇARPTI

Kahramanmaraş yönüne giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen minibüs, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ANKARA'DAN HAREKET ETMİŞTİ

Minibüstekilerin Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.