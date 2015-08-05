MHPden Reutersa yalanlama

Reuters haber ajansının haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kasım ayında erken seçime gidilmesi kaydıyla, AK Partinin kuracağı bir azınlık hükümetini destekleyebileceklerini açıklamıştı....

Reuters haber ajansının haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kasım ayında erken seçime gidilmesi kaydıyla, AK Partinin kuracağı bir azınlık hükümetini destekleyebileceklerini açıklamıştı. Yalçın bu sözü sarf etmediğini ve röportajın çarpıtıldığını söyledi.

SEMİH YALÇIN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI



Semih Yalçın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi; Bugün Reuters Haber Ajansından bir muhabirin tarafımı ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme taşınan Azınlık Hükümetiyle ilgili sorulan bir soruya verdiğim cevap çarpıtılarak, asıl anlamından uzaklaştırılarak medyaya servis edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisinin maksatlı şekilde tartışmaya açılan Azınlık Hükümeti formülüne nasıl baktığı Sayın Genel Başkanımız tarafından teferruatlı bir şekilde açıklanmıştır. Partimizin herhangi bir Azınlık Hükümeti seçeneğine sıcak ve olumlu yaklaşması düşünülemeyecektir. Esasen söylemek istediğim de ana hatlarıyla ve öz olarak bundan ibarettir. Kaldı ki, Sayın Genel Başkanımızın muhtemel bir Azınlık Hükümetini desteklememe kararının hilafına herhangi bir parti yöneticimizin söz, beyan ve iması söz konusu değildir. Bu gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesi saygıyla duyurulur.

REUTERS MUHABİRİ ERCAN GÜRSES HABERİNİN ARKASINDA

MHPden gelen yalanlama sonrası Semih Yalçının konuştuğu Reuters muhabiri deneyimli gazeteci Ercan Gürses, sosyal medyadaki hesabından dikkat çeken yeniden paylaşımlarda (RT) bulundu. MHPnin çark ettiği yönündeki mesajları yeniden paylaşan Gürses, kendisinin yalan haber yapmayacağına yönelik mesajları da yeniden paylaştığı görüldü.

REUTERSA GÖRE YALÇIN NE DEMİŞTİ?



Reutersın açıklamasına göre Yalçın şu açıklamayı yapmıştı; Normal koşullarda AK Partinin kuracağı bir azınlık hükümetine destek vermeyiz ancak bu bir seçim hükümeti olacaksa seçim tarihini görmek zorundayız. Kasımda erken seçime gidilmesi koşuluyla bir AK Parti azınlık hükümetini destekleyebiliriz. Azınlık hükümeti ile erken seçime gidilmesi önerisini geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getirmiş ve Azınlık hükümetine karşı mısınız? sorusuna; Benim karşı olduğum kalıcı azınlık hükümetidir. Seçime götürmek kaydıyla bir azınlık hükümeti pekl mümkündür. Kendisine görev verilen bir partiye diğer bir partinin veya partilerin dışarıdan destek vermesi suretiyle oluşturulacak bir azınlık hükümeti ülkeyi seçime götürebilir yanıtını vermişti.