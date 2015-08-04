MHPden Demirtaşa sert tepki: MHP şerefsize şerefsiz der

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada Demirtaşa şu eleştirilerde bulundu:...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada Demirtaşa şu eleştirilerde bulundu:

SELO NAMLI OĞLAN

Bölücü Terör örgütü PKKnın saz heyeti olan partinin solisti Selo namlı oğlan Sayın Genel Başkanımıza laf yetiştirme gayretine girmiştir.

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Selo bilmelisin ki; 46 yıllık şerefli mazisiyle MHP şerefsize şerefsiz, namussuza namussuz der. Dağdaki teröriste terörist diyemeyenlere şerefli mi diyecektik? Anasının eteğini giyip sokakta polis taşlayanlar kendilerini şerefli mi saymaktadır? İstanbulda 3. parti olmuş, terör örgütünün baskısı ve AKP ile 13 yıldır kol kola Kürt kökenli vatandaşlarımızı canından bezdirmek suretiyle silahların gölgesinde alınan oy ne ifade eder? Havuz sefasında iken ülkenin durumu ile ilgili ahkam kesen Seloya Kürt kökenli vatandaşlarımız kanmamaktadır. PKK-HDP asla Kürt kökenli kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz. Ülkemizin Güneydoğusunda yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız seçim döneminde partimize de ulaşarak sandık güvenliği ve kendi can güvenliklerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Vatandaşı canıyla tehdit ederek alınan sonuç ne kadar sağlıklıdır?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin Yalılarda viskisini yudumlayıp HDPye oy veren şerefsizler. Şimdi, HDP ile koalisyonu kurun açıklamasına şu yanıtı vermişti:

Seçmenimize küfür, hakaret edene de bin misliyle de aynen iade ediyorum. Seçim öncesi Hırsızdan hesap sorarız deyip, seçim sonrası hırsızın sarayında zevki sefa sürenler midir şerefli olanlar? Şeref kavramını kullanmaya kalkmasınlar, hadlerini bilsinler. HDP İstanbulda üçüncü partidir. Bu Türkçeyi doğru dürüst konuşamayan Türk milliyetçilerinden daha fazla oy almıştır. HDP İstanbulun en fukara semtlerinden oy almıştır. Elbette zenginler de HDPye oy vermiş olabilir. Hepsi bizim için çok saygındır.

BUKELAMUN GİBİLER

PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Selonun partisinin Milletvekili bir zamanlar DYPnin anonsçusuymuş. Seçim otobüsünün üzerinde, İmralıyı basacağız, Aponun kellesini getireceğiz diye anons yapan bu zihniyetin evrildiği nokta hayrete şayandır. Bukelamun gibi oldukları yerin rengini alan bu tiplerin ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Yarın da hangi tavrı sergileyecekleri, nereye kapak atacakları tahmin edilemeyecektir. Tahmin edilmesi zor olmayan, bunların hiçbirinin Türk milletinin tarafında olmadığı ve olmayacağıdır. Türkçeyi doğru dürüst konuşamadığımızı da ifade eden zatın Türkçe sevdasını beğenmiş olsak da söylemleri yalan ve yersizdir. Dilerse devletimizin okullarında, halk eğitim merkezlerinde kendileri için Türkçe kursları mevcuttur, katılabilirler.

FLÖRT EDEN SELONUN PARTİSİ

MHPnin saray bahçesinde olduğunu iddia etmesini ise pek yadırgamıyoruz. Malumdur ki kendilerinin geldiği siyasi gelenek devlet geleneğinden bihaberdir. Küçük bir not; o toplantıya TBMM başkanlık divanı üyeleri olarak giden Sayın milletvekillerimiz partimizin görüşünü orada da şereflice dile getirmişlerdir.

Osloda, Dolmabahçede gözlerden ırak yerlerde yeni aşıklar gibi AKP ile flört eden bizatihi Selonun partisinin mensuplarıdır. İradesini Kandile, varlığını canilerin emrine seneler evvel devreden malum Eşbaşkanın, BOP Eşbaşkanıyla kıydığı gizli ihanet nikhının talak-ı selase ile boş olması bizim meselemiz değil kendi aralarındaki ahitle ilgilidir.

ÖRGÜTÜN ETEKLERİ ALTINDA

Terör örtünün etekleri altında siyaset yapanlar, milletvekili sıfatıyla bağdaşmaz. Bunlar milletimiz tarafından dikkate alınmaz. Kürt kökenli kardeşlerimiz Türk milletinin yeri dolmayacak değer ve emanetleridir. HDPye oy vermiş olan seçmenlerin de şehit haberleri geldikçe pişmanlıkları tarafımıza ulaşmaktadır. Kırk yıllık kani, olmazmış yani diyerek HDPnin değişmediğini kandan beslenen, terör yardakçısı olduğunu müşahede etmektedirler. Hiç kimse bizi, milletimizin tertemiz ve onurlu mensupları olan Kürt kökenli kardeşlerimizle ters düşüremeyecek, aramıza duvar öremeyecektir. Şunu bir defa bilmek lazımdır ki, bin yıllık kardeşliğin aziz emaneti olan Kürt kökenli kardeşlerimizin ne HDP, ne PKK, ne AKP ne de İmralıdaki emzikli bebek katili temsilcisi değildir.

Kürt kökenli kardeşlerim istismara aldanmayacak, isyana davet eden alçak telkinlere kapılmayacaktır. Doğu ve Güneydoğu üzerinden çıkar sağlayan yabancı uşakları, emperyalizme keşif kolu sağlayan fesat yuvaları Kürt kökenli kardeşlerimizin vahdet kararıyla hüsrana uğrayacaklardır. (Hürriyet)